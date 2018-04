Rusland zegt dat Verenigd Koninkrijk rol had bij gifgasaanval Syrië

"We hebben bewijs dat het Verenigd Koninkrijk direct betrokken was bij het organiseren van deze provocatie", aldus de woordvoerder tijdens een persconferentie.

Eerder maakte de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, al bekend dat zijn thuisland bewijs zou hebben dat een buitenlandse partij verantwoordelijk zou zijn voor de aanval.

Volgens Lavrov was de chemische aanval het werk van veiligheidsdiensten van een land dat voorop gaat in een ''campagne van Rusland-fobie''. Lavrov noemde echter niet het Verenigd Koninkrijk of andere landen bij naam.

Verenigde Staten

De Verenigde Staten overwegen een aanval op Syrië als vergelding voor een chemische aanval door vermoedelijk het regime van president Bashar al-Assad. Moskou is een bondgenoot van Assad. De Britse premier Theresa May is bereid om het Verenigd Koninkrijk te laten deelnemen aan een Amerikaanse militaire vergeldingsactie.

Mark Rutte zegt vrijdag dat Nederland niet overweegt mee te doen. Hij zei eerder wel begrip te hebben voor een vergeldingsactie.

Assad waarschuwde donderdag dat mogelijk ingrijpen door het Westen in Syrië de regio nog meer zal "destabiliseren".

Schepen

Russische marineschepen hebben hun basis in de Syrische havenstad Tartous aan de Middellandse Zee donderdag verlaten. De voorzitter van de parlementaire defensiecommissie zei dat de boten zijn uitgevaren voor de eigen veiligheid. Hij voegde eraan toe dat dit "een normale gang van zaken is'' wanneer er dreigingen zijn van een aanval.

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok is in Moskou om met zijn Russische ambtgenoot te praten over onder andere Syrië, Sergei Skripal en MH17.

