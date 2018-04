Assad waarschuwt dat ingrijpen in Syrië situatie in regio 'verslechtert'

"Met elke overwinning die we hebben behaald, wordt de roep van de Westerse landen harder en worden hun acties intensiever", zegt Assad op de Syrische staatstelevisie. "Deze acties en stemmen doen niets anders dan de instabliteit van de regio verhogen en zijn een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid."

Woensdagavond (plaatselijke tijd) riep de secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres de leden van de VN-Veiligheidsraad nog op de situatie in Syrië niet verder uit de hand te laten lopen.

Guterres herinnerde de ambassadeurs van Rusland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten eraan dat het moet draaien om het beëindigen van het ''verschrikkelijke lijden van de Syrische bevolking". De VS met westerse bondgenoten en Rusland stonden lijnrecht tegenover elkaar. Voorstellen van zowel de Amerikanen als de Russen stuitten op een veto.

De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde Rusland dat de VS van plan is raketten op Syrië af te vuren. Donderdag laat Trump op Twitter weten nog niet te weten wanneer hij dat van plan is. "Dat kan heel snel gebeuren, of juist helemaal niet snel."

Rusland

Russische marineschepen hebben hun basis in de Syrische havenstad Tartous aan de Middellandse Zee donderdag verlaten. De voorzitter van de parlementaire defensiecommissie zei dat de boten zijn uitgevaren voor de eigen veiligheid. Hij voegde eraan toe dat dit "een normale gang van zaken is'' wanneer er dreigingen zijn van een aanval.

De Britse premier Theresa May is bereid om het Verenigd Koninkrijk te laten deelnemen aan een Amerikaanse militaire vergeldingsactie. Duitse militairen zullen niet meedoen, zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Volgens haar zal Duitsland er wel alles aan doen om duidelijk te maken dat het gebruik van chemische wapens onaanvaardbaar is.

De Franse president Emmanuel Macron heeft in een vraaggesprek gezegd dat hij bewijzen heeft dat Assad achter de aanval zat met gif, maar Macron wil niet dat Frankrijk dingen doet die de toestand in het Midden-Oosten verder doen escaleren. Hij zei wel contact te hebben met Trump over eventuele militaire acties

Nederland

Premier Mark Rutte heeft begrip voor een eventuele aanval van de Amerikanen op Syrië als vergelding voor een gifgasaanval op het Syrische rebellenbolwerk Douma. Hij benadrukte dat in China, op de laatste dag van zijn deelname aan de Nederlandse handelsmissie daar.

Rutte zei het heel waarschijnlijk te achten dat het Syrische regime achter de aanval zit. Hij zei te betreuren dat de Russen een internationaal onderzoek naar de gifgasaanval dwarsbomen.

Minister Ank Bijleveld van Defensie had woensdag al laten weten dat het kabinet begrip heeft voor een eventuele vergeldingsaanval op Syrië, als die proportioneel is. Volgens haar hebben de Amerikanen niet om militaire steun gevraagd. Nederland zit met de Verenigde Staten in de internationale coalitie tegen IS en voert met F-16's bombardementen uit in het oosten van Syrië.

Douma

Zaterdag vond bij aanvallen op Douma een bombardement plaats waarbij gifgas zou zijn gebruikt. Syrië en Rusland ontkennen stellig dat er chemische wapens zijn gebruikt. De Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) zal vrijdag in Syrië arriveren om de aanval te onderzoeken.

Partnerorganisaties van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bevestigen dat er zeker 43 inwoners van Douma zijn overleden aan verwondingen die stroken met de inzet van gifgas.

NAVO-topman Jens Stoltenberg zegt donderdag dat Syrië, Rusland en Iran internationale waarnemers en medische hulpverleners onbelemmerd toegang moeten verlenen tot de plek. Hij veroordeelt de aanval "in de sterkst mogelijke bewoordingen".

