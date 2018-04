VN-chef Guterres roept op om situatie Syrië niet uit de hand te laten lopen

De VN-chef heeft de ambassadeurs van de vijf permanente leden van de VN-raad gesproken en hen zijn zorgen over de patstelling in de raad kenbaar gemaakt, zo liet hij woensdagavond (plaatselijke tijd) weten.

Guterres herinnerde de ambassadeurs van Rusland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten eraan dat het om het beëindigen van het ''verschrikkelijke lijden van de Syrische bevolking" moet gaan.

De Veiligheidsraad was het een dag eerder niet eens geworden over een onderzoek om te achterhalen of er opnieuw chemische wapens zijn gebruikt in de Syrische stad Douma en welk team specialisten dat moet gaan onderzoeken.

De VS met westerse bondgenoten en Rusland stonden lijnrecht tegenover elkaar. Voorstellen van zowel de Amerikanen als de Russen stuitten op een veto.

Dreiging

Donald Trump waarschuwt Rusland dat het zich klaar moet maken, omdat de VS van plan is raketten af te vuren op Syrië. Hiermee reageert de Amerikaanse president op het dreigement dat Amerikaanse raketten die worden afgevuurd, allemaal uit de lucht worden geschoten.

"Je zou niet samen moeten werken met een land dat gifgasaanvallen doet", laat Trump via Twitter weten. Volgens de president, die oproept tot stoppen van de wapenwedloop, is de relatie met Rusland op dit moment "erger dan in de Koude Oorlog".

De Britse premier Theresa May is bereid om het Verenigd Koninkrijk te laten deelnemen aan een Amerikaanse militaire vergeldingsactie op Syrië. Dat hebben bronnen binnen de regering van May woensdag tegen de BBC gezegd.

De Britse publieke omroep meldt verder dat May niet van plan is het Britse parlement op voorhand om toestemming te vragen. De BBC geeft de identiteit van de bronnen niet prijs, maar schrijft dat zij "goed geplaatst" zijn.

Overleg

De Britse premier May roept donderdag een speciaal oorlogskabinet bijeen om de deelname aan eventuele raketaanvallen op Syrië te bespreken.

Het Witte Huis heeft woensdag bekendgemaakt dat president Donald Trump nog geen tijdschema heeft klaarliggen voor een aanval op Syrische doelen. Woordvoerder Sarah Sanders zei dat Trump een aantal opties heeft en niet alleen militaire.

Volgens Sanders zijn alle mogelijkheden nog open en is Trump bezig af te wegen wat de beste is. De Amerikaanse president is er nog steeds van overtuigd dat Syrië en Rusland verantwoordelijk zijn voor de gifgasaanval en ontkent dat hij met zijn tweets een probleem heeft gecreëerd.

Ontkenning

Douma wordt sinds afgelopen weekeinde weer volop bestookt door het Syrische regeringsleger, nadat onderhandelingen met de jihadistische groepering die de stad in handen heeft, Jaish al-Islam, mislukten. Volgens het Russische persbureau TASS is de stad volledig in handen gevallen van het Syrische regeringsleger. Het persbureau baseert zich op een Russische legerfuntionaris.

Zaterdag vond bij aanvallen op Douma een bombardement plaats waarbij gifgas zou zijn gebruikt. Syrië en Rusland ontkennen stellig dat er chemische wapens zijn gebruikt.

Partnerorganisaties van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bevestigen echter dat er zeker 43 inwoners van Douma zijn overleden aan verwondingen die stroken met de inzet van gifgas. Zo'n vijfhonderd anderen zouden met symptomen van vergiftiging door chemische wapens zijn opgenomen in plaatselijke ziekenhuizen.

De Organisatie voor het Verbond tegen Chemische Wapens (OPCW) heeft een team van onafhankelijke onderzoekers naar Douma gestuurd om vast te stellen welke stoffen er zijn gebruikt bij de luchtaanval. De OPCW-experts hebben niet de bevoegdheid om ook de schuldvraag te behandelen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!