'Verenigd Koninkrijk klaar om VS te steunen bij militaire aanval op Syrië'

De Britse publieke omroep meldt verder dat May niet van plan is het Britse parlement op voorhand om toestemming te vragen. De BBC geeft de identiteit van de bronnen niet prijs, maar schrijft dat zij "goed geplaatst" zijn.

De Britse premier omschreef de vermeende gifgasaanval op de rebellenenclave in de Syrische stad Douma van afgelopen zaterdag als "weerzinwekkend". Ze zou met een militaire vergelding willen voorkomen dat het regime van Assad in de toekomst weer chemische wapens inzet.

Een woordvoerder van May weigerde te reageren op vragen van persbureau Reuters over de uitspraken.

May heeft voor donderdag een extra kabinetsvergadering ingelast om haar ministers bij te praten over de ontwikkelingen in Syrië.

Spanning

De internationale spanningen rond de luchtaanval op Douma zijn woensdag rap opgelopen. Een aantal twitterberichten met harde taal van de Amerikaanse president Donald Trump werden op vergelijkbare toon beantwoord door de regering van Rusland, trouw bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad.

Het Witte Huis liet woensdagavond in een verklaring weten dat Trump Rusland en Syrië verantwoordelijk houdt voor de chemische aanval.

Trump kondigde maandag aan militaire maatregelen tegen Syrië te overwegen in antwoord op de gifgasaanval. De ambassadeur van Rusland in Libanon zei vervolgens dat zijn land Amerikaanse raketten gericht tegen Syrische doelwitten uit de lucht zal schieten en ook de lanceerinstallaties waaruit zij afkomstig zijn onder vuur zal nemen.

De Amerikaanse president liet weten dat Rusland "zich maar beter klaar kan maken" voor de raketten. Het Witte Huis liet later woensdagavond weten dat dat een optie is. "Maar alle opties liggen nog op tafel, er is nog niets besloten."

Ontkenning

Douma wordt sinds afgelopen weekeinde weer volop bestookt door het Syrische regeringsleger, nadat onderhandelingen met de jihadistische groepering die de stad in handen heeft, Jaish al-Islam, mislukten. Zaterdag vond een bombardement plaats waarbij gifgas zou zijn gebruikt.

Syrië en Rusland ontkennen stellig dat er chemische wapens zijn gebruikt. Partnerorganisaties van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bevestigen echter dat er zeker 43 inwoners van Douma zijn overleden aan verwondingen die stroken met de inzet van gifgas. Zo'n vijfhonderd anderen zouden met symptomen van vergiftiging door chemische wapens zijn opgenomen in plaatselijke ziekenhuizen.

De Organisatie voor het Verbond tegen Chemische Wapens (OPCW) heeft een team van onafhankelijke onderzoekers naar Douma gestuurd om vast te stellen welke stoffen er zijn gebruikt bij de luchtaanval. De OPCW-experts hebben niet de bevoegdheid om ook de schuldvraag te behandelen.

