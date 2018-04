WHO eist ongehinderde toegang tot Douma na vermeende gifgasaanval

De organisatie spreekt van minstens vijfhonderd mensen die symptomen hebben die onstaan na blootstelling aan gifgas. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om ademhalingsproblemen.

Hulpverleners hebben slechts beperkt toegang tot het grootste gedeelte van Ghouta, de regio waar de aanval heeft plaatsgevonden. Daar heersen extremistische islamitische strijdgroepen en werken Syrische hulpverleners die felle tegenstanders zijn van het regime van de Syrische president Assad.

De WHO veroordeelt het vermeende gebruik van het gifgas ten zeerste.

Vergeldingsactie

De VS en westerse bondgenoten overwegen een militaire vergeldingsactie op Syrië na de aanval. De Amerikaanse president Donald Trump stelde eerder al na de vermeende chemische aanval dat de VS met een 'krachtige' reactie komt.

Vanwege de oplopende spanningen waarschuwt Eurocontrol, de Europese luchtverkeersleiding, luchtvaartmaatschappijen voorzichtig te opereren in het oostelijke deel van de Middellandse zee. Dit in verband met een mogelijke luchtaanval op Syrië in de komende 72 uur.

Ontkenning

Damascus ontkent dat regeringstroepen een aanval hebben uitgevoerd met chemische wapens. Ook Rusland, een bondgenoot van de Syrische regering, noemt de beschuldigingen van verschillende landen onzin.

Het land sprak dinsdagavond dan ook zijn veto uit in de VN-Veiligheidsraad over het Amerikaanse voorstel te onderzoeken wie verantwoordelijk is voor de gewraakte luchtaanvallen in Syrië.