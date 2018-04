Trump waarschuwt Rusland dat raketten richting Syrië 'eraan gaan komen'

"Je zou niet samen moeten werken met een land dat gifgasaanvallen doet", laat Trump via Twitter weten. Volgens de president, die oproept tot stoppen van de wapenwedloop, is de relatie met Rusland op dit moment "erger dan in de Koude Oorlog".

Trump zei eerder al dat hij snel beslist over een Amerikaanse reactie op de vermoedelijke gifgasaanval in de Syrische stad Douma. Rusland, een bondgenoot van de Syrische regering, dreigde hierop raketten uit de VS uit de lucht te schieten en daarnaast ook de lanceerinrichtingen aan te vallen.

Zowel Syrië als Rusland ontkennen dat regeringstroepen van Bashar al-Assad een aanval op Douma hebben uitgevoerd met chemische wapens en vinden dat de VS een excuus zoekt om het land aan te vallen.

De regering van president Vladimir Poetin, die een veto uitsprak in de VN-Veiligheidsraad over het voorstel te onderzoeken wie verantwoordelijk is voor de gewraakte luchtaanvallen in Syrië, laat woensdag daarnaast ook weten dat een mogelijke raketaanval van de VS bedoeld kan zijn om "sporen van de vermeende gifgasaanval te wissen".

Dat is opvallend, omdat Rusland eerder stellig ontkende dat überhaupt sprake was van de inzet van gifgas.

Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten is het Syrische regeringsleger begonnen vliegvelden en militaire bases te evacueren in afwachting van een Amerikaanse aanval. Dat is nog niet bevestigd door de Syrische regering.

Vliegroutes

Eurocontrol, de Europese luchtverkeersleiding, waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voorzichtig te opereren in het oostelijke deel van de Middellandse zee in verband met een mogelijke luchtaanval op Syrië in de komende 72 uur.

Luchtvaartmaatschappijen Air France en easyJet laten woensdag weten hier gehoor aan te geven en vliegtuigen in dat gebied een andere route te laten vliegen.

Slachtoffers

Bij de aanval in Douma zouden zaterdag minstens zeventig mensen om het leven zijn gekomen. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) eist woensdag ongehinderde toegang tot de getroffen stad. Hulpverleners kunnen slechts sporadisch het gebied betreden.

De organisatie zegt dat ten minste 43 mensen om het leven kwamen door symptomen die stroken met een gifgasaanval. Er zouden minstens vijfhonderd mensen zijn die dergelijke symptomen vertonen. Het gaat bijvoorbeeld om ademhalingsproblemen.

Hulpverleners, die zorg willen verlenen aan de slachtoffers en de gezondheidseffecten willen beoordelen, hebben slechts beperkt toegang tot het grootste gedeelte van Ghouta, de regio waar de aanval heeft plaatsgevonden.

Hier heersen meerdere extremistische islamitische strijdgroepen en werken Syrische hulpverleners die felle tegenstanders zijn van het regime van de Syrische president Assad. De WHO veroordeelt het vermeende gebruik van het gifgas ten zeerste.

