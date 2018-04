Europese luchtverkeersleiding waarschuwt voor luchtaanval Syrië in 72 uur

Eurocontrol verklaart dat raketten binnen die periode kunnen worden gebruikt en dat het mogelijk is dat radionavigatieapparatuur wordt verstoord.

De VS en westerse bondgenoten overwegen een militaire vergeldingsactie op Syrië als reactie op de dodelijke gifgasaanval in de Syrische stad Douma.

''Bij de planning van vluchten in het oostelijk Middellandse Zee/Nicosia moet terdege rekening worden gehouden met de situatie," schreef het agentschap op zijn website, zonder de oorsprong van mogelijke bedreigingen te specificeren.

Vergeldingsactie

De Amerikaanse president Donald Trump stelde eerder al na de vermeende chemische aanval dat de VS met een 'krachtige' reactie komt. "We hebben veel militaire opties", aldus de president.

Trump besprak de situatie maandag met de Franse president Emmanuel Macron, die eerder had gezegd Syrië aan te vallen indien er bewijs is voor het gebruik van chemische wapens. Beide leiders hebben in het gesprek hun behoefte aan een sterke reactie uitgesproken.

Slachtoffers

Bij de aanval zouden zeker zestig doden en duizend gewonden zijn gevallen. Damascus ontkent dat regeringstroepen een aanval hebben uitgevoerd met chemische wapens.

Ook Rusland, een bondgenoot van de Syrische regering, noemt de beschuldigingen van verschillende landen onzin. Het land sprak dinsdagavond dan ook zijn veto uit in de VN-Veiligheidsraad over het Amerikaanse voorstel te onderzoeken wie verantwoordelijk is voor de gewraakte luchtaanvallen in Syrië.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!