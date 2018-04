OPCW stuurt team naar Douma voor onderzoek naar mogelijke gifgasaanval

Syrië en Rusland hebben gevraagd om een dergelijke onderzoek.

De OPCW, gevestigd in Den Haag, maakte bekend dat de Syrische autoriteiten zijn gevraagd voorbereidingen te treffen voor de komst van de onderzoekers.

Zij reizen op korte termijn naar Syrië. De organisatie stelt dat de onderzoekers zijn begonnen met het verzamelen van informatie toen de eerste meldingen binnenkwamen over de mogelijke aanval met chemische wapens.

Een hulporganisatie maakte melding van zeker zestig doden en duizend gewonden door de mogelijke gifgasaanval. Damascus ontkende dat regeringstroepen een aanval hadden uitgevoerd met chemische wapens. Ook Rusland, een bondgenoot van de Syrische regering, noemde de beschuldigingen onzin.

De OPCW heeft het mandaat om mogelijke chemische aanvallen in Syrië te onderzoeken. De organisatie richt zich daarbij op feitelijke informatie of er wel of niet verboden stoffen zijn gebruikt. Het aanwijzen van een schuldige partij behoort niet tot het takenpakket van de OPCW.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump stelde na de vermeende chemische aanval dat de VS met een 'krachtige' reactie komt. "We hebben veel militaire opties", aldus de president.

Trump besprak de situatie maandag met de Franse president Emmanuel Macron, die eerder had gezegd Syrië aan te vallen indien er bewijs is voor het gebruik van chemische wapens. Beide leiders hebben in het gesprek hun behoefte aan een sterke reactie uitgesproken, zo meldde de Franse regering.

Trump heeft een top deze week in Zuid-Amerika afgezegd om zich te kunnen concentreren op Syrië. Hij zou vrijdag in Peru aankomen om de top bij te wonen en daarna Colombia bezoeken.

"Op verzoek van de president zal de vice-president in zijn plaats reizen, de president blijft in de VS om toezicht te houden op de Amerikaanse reactie op Syrië en de ontwikkelingen in de wereld te volgen," aldus een woordvoerder van het Witte Huis.

Ademhaling

VN-medewerkers in Syrië kunnen niet bevestigen dat er afgelopen weekeinde chemische wapens zijn ingezet in Douma.

Volgens een woordvoerder van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) zijn er in de afgelopen dagen wel mensen behandeld die problemen met de ademhaling hadden. Of die gezondheidsproblemen iets met chemische wapens te maken hadden, kon de WHO niet ter plaatse vaststellen.

Ook hulpverleners van de vluchtelingenorganisatie UNHCR en het noodhulpbureau Ocha van de VN hebben geen enkele eigen informatie over de inzet van chemische wapens.

Het Russische leger zegt dat dinsdag ongeveer tweeduizend rebellen van Jaish al-Islam, zowel strijders als hun familieleden, zijn vertrokken uit de Syrische stad Douma. Volgens persbureau Interfax staan nog vierduizend anderen klaar om de belegerde enclave in Oost-Ghouta te verlaten.

