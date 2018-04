VS: 'Moskou heeft niet toegezien op einde chemisch wapenprogramma Syrië'

Witte Huis-persvoorlichter Sarah Sanders zei in een verklaring vrijwel zeker te zijn dat het Syrische regeringsleger van president Bashar al-Assad chemische wapens heeft gebruikt bij een bombardement op de stad Douma, afgelopen zaterdagavond. De aanval strookt met de "gevestigde handelswijze" van Assad, aldus Sanders.

Volgens de Amerikaanse regering dragen Rusland en Iran ook verantwoordelijkheid voor de aanval, vanwege hun steun aan Assad en de zijnen. Sanders: "Het is nu ook duidelijk dat Rusland zijn verplichting om garant te staan voor het einde van het chemische wapenprogramma van het Syrische regime niet is nagekomen".

President Donald Trump liet via zijn woordvoerder weten dat hij zich streng zal blijven opstellen jegens Rusland, totdat hij een verbetering in het gedrag van de Russische regering waarneemt.

Ook maakte de president duidelijk dat hij nog steeds van plan is Amerikaanse troepen zo snel mogelijk terug te trekken uit Syrië. Tegelijkertijd wil hij er wel zeker van zijn dat Assad "genoeg is afgeschrikt" om geen chemische wapens meer in te zetten tegen burgers.

Trump zei eerder op maandag dat zijn regering verwacht "binnen 48 uur" met concrete maatregelen naar aanleiding van de vermeende gifgasaanval te komen. Hij sloot militaire actie niet uit.

Veiligheidsraad

De Veiligheidsraad van de VN is maandagavond bijeen voor een noodsessie over de vermeende chemische aanval in Syrië. Die werd aangevraagd door onder meer de VS, Nederland, Frankrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk (VK).

De Amerikaans afgezant Nikki Haley zei dat de Verenigde Staren "zullen reageren" op de vermeende chemische aanval, zelfs als de VN-Veiligheidsraad dat niet doet. "We hebben het moment bereikt waarop de wereld moet zien dat er gerechtigheid geschiedt."

Dat VN-ambassadeurs van het VK en Turkije noemen het essentieel dat onafhankelijke onderzoekers in Douma vaststellen wat de omstandigheden rond de aanval waren. Het VK zegt nauw samen te werken met Frankrijk en de VS om een gepaste reactie op de aanval te bepalen.

De Russische VN-ambassadeur, Vassily Nebenzia, waarschuwde de VS dat een Amerikaanse militaire actie in Syrië "ernstige gevolgen" kan hebben. Volgens Rusland moet een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) zo vroeg mogelijk - als het kan dinsdag al - afreizen naar Douma.

Ontkenning

Rusland en Syrië ontkennen dat sprake was van de inzet van gifgas bij de aanval op de Syrische stad, die het leven kostte aan zeker zestig burgers. Volgens het Russische leger heeft militair medisch personeel ter plekke geen slachtoffers aangetroffen die symptomen vertoonden die overeenkomen met de effecten van chemische wapens.