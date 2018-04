Veiligheidsraad VN vergadert maandag over aanval op Syrische Douma

Diplomaten bij de VN melden zondagavond dat de bijeenkomst maandag op verzoek van de Verenigde Staten en verschillende andere landen plaats zal vinden.

"Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, VS, Polen, Nederland, Zweden, Koeweit, Peru en Ivoorkust hebben een spoedbijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad bijeengeroepen om de aanval met chemische wapens in Syrië te bespreken. Vergadering verwacht op maandag'', meldt de Britse vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties op Twitter.

Volgens verschillende partijen is de regering van de Syrische president Assad verantwoordelijk voor de aanval. De verschillende landen die nu gevraagd hebben om een zitting van de Veiligheidsraad, hebben de vermeende daden van de Syrische regering eerder al veroordeeld. Zo stelde de Amerikaanse president Trump dat Assad "een hoge prijs" zal betalen voor de aanval.

Onderzoek

De EU zei op haar beurt dat een groot en onafhankelijk onderzoek naar de aanval noodzakelijk is.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken steunt een onafhankelijk onderzoek. Ook zegt hij "ernstig bezorgd" te zijn over de berichten uit Syrië. Volgens Blok is er sprake van een "patroon van straffeloosheid".

Rusland en Iran zouden zich daarnaast volgens de EU meer in moeten spannen om nieuwe aanvallen van hun bondgenoot Assad te voorkomen.

Rusland

De regering van Assad en het Russische leger blijven ontkennen dat er chemische wapens zijn gebruikt in Douma.

Rusland waarschuwt landen zelfs die denken dat er een chemische aanval is geweest. "Het bedenken van verhaaltjes over zogenaamde aanvallen met giftige stoffen gaat door", aldus de woordvoerder. "Het doel van deze verhalen is het steunen van terroristen en het goedkeuren van buitenlandse aanvallen."

Ook heeft Rusland zondag om een zitting van de VN-Veiligheidsraad gevraagd vanwege "een bedreiging van de internationale vrede en veiligheid".

Meer details over het verzoek van Rusland zijn niet bekend. Het is dan ook onduidelijk of Rusland met de woorden doelt op de internationale ophef over de situatie in Syrië.

Idlib

Als bewezen wordt dat er inderdaad chemische wapens zijn gebruikt in Douma, is dat niet de eerste keer bij een aanval in Syrië.

Zo werd in april van vorig jaar sarin of een aanverwant gif gebruikt bij een aanval op Idlib. Bij die aanval kwamen destijds zeker negentig mensen om het leven. Ook eerdere gifgasaanvallen in Syrië hebben tientallen levens gekost.

Akkoord

Tientallen rebellenstrijders hebben de Syrische stad Douma in Oost-Ghouta verlaten. Dat gebeurde enkele uren nadat de rebellen met de regering een akkoord bereikten over hun aftocht. Met bussen vertrokken de strijders en hun familie richting Noord-Syrië.

Onderdeel van de overeenkomst was dat de rebellen gevangenen lieten gaan. Op de staatstelevisie was te zien dat ook de eerste gijzelaars bij een legerpost van het Syrische regime arriveerden. Ze werden daar begroet door honderden familieleden en vrienden.

Strijders die niet willen vertrekken krijgen de mogelijkheid vrede te sluiten met de Syrische autoriteiten zonder achtervolgd te worden door veiligheidstroepen. Douma was de laatste stad in Oost-Ghouta waar rebellen nog verzet bleven bieden. Het akkoord waar Rusland op toeziet werd zondag bereikt.