President Trump haalt hard uit naar regering Assad om aanval Douma

Bij de aanval op Douma, waarbij vrijdag tientallen mensen om het leven kwamen, zijn naar verluidt chemische wapens gebruikt. Volgens verschillende partijen is de regering van de Syrische president Assad verantwoordelijk voor de aanval.

Als bewezen wordt dat er inderdaad chemische wapens zijn gebruikt, is dat niet de eerste keer bij een aanval in Syrië. Zo werd in april van vorig jaar sarin of een aanverwant gif gebruikt bij een aanval op Idlib. Bij die aanval kwamen destijds zeker negentig mensen om het leven.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de berichten over de vermeende chemische aanval op Douma "gruwelijk" en zegt dat er onmiddellijk actie nodig is als de berichten waar blijken te zijn.

Ook Turkije vermoedt dat de regering van Assad achter de aanval zit. De Turkse president Erdogan heeft zondag gezegd de aanval sterk te veroordelen.

Ontkenning

De regering van Assad en het Russische leger ontkennen op hun beurt dat er chemische wapens zijn gebruikt in Douma.

Rusland waarschuwt landen die denken dat er een chemische aanval is geweest zelfs. "Het bedenken van verhaaltjes over zogenaamde aanvallen met giftige stoffen gaat door", aldus de woordvoerder. "Het doel van deze verhalen is het steunen van terroristen en het goedkeuren van buitenlandse aanvallen."

Toch blijft de Amerikaanse regering wijzen naar beide partijen. "Wij roepen Rusland op om de steun aan Syrië op te zeggen en samen met de internationale gemeenschap deze barbaarse chemische aanvallen te stoppen."

De Amerikaanse president Trump stelt dat de slachtoffers van de aanval gevangen zaten. "Het leger maakt het onmogelijk voor burgers om te vertrekken. Rusland en Iran zijn verantwoordelijkheid voor het steunen van het dier Assad. Ze moeten de regio direct openstellen voor noodhulp. Een humanitaire ramp zonder reden", zei Trump over de situatie in Douma.

Onderzoek

De Europese Unie heeft inmiddels een oproep gedaan aan de internationale gemeenschap om de aanval ook te veroordelen. Een onafhankelijk onderzoek naar de aanval op Douma is noodzakelijk, zo stelt de EU.

Volgens de unie is er bewijs dat er inderdaad chemische wapens zijn gebruikt bij de aanval. Rusland en Iran zouden zich volgens de EU meer in moeten spannen om nieuwe aanvallen te voorkomen.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken steunt een onafhankelijk onderzoek. Ook zegt hij "ernstig bezorgd" te zijn over de berichten uit Syrië. Volgens Blok is er sprake van een "patroon van straffeloosheid".

Akkoord

De Syrische regering en de rebellen van Jaish al-Islam, de laatste rebellengroep die nog standhield in de stad gelegen in de regio Ghouta, zouden ondertussen een akkoord hebben bereikt over een vertrek uit Douma.

Ze vertrekken naar door andere rebellen gecontroleerde gebieden in het noorden van Syrië, meldt de Syrische staatstelevisie.

De rebellen van Jaish al-Islam vroegen zondag aan de regering om onderhandelingen nadat het Syrische leger vrijdag was begonnen met zware bombardementen op Douma.

In ruil voor het vertrek uit de stad laten de rebellen hun gevangenen vrij.