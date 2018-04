'Nieuwe groep rebellen begint aan aftocht uit Oost-Ghouta'

De opstandelingen zijn op weg zijn naar Idlib in het noordwesten, aldus staatsmedia. Dat is nog altijd in handen van tegenstanders van het regime van president Bashar al-Assad.

De afgelopen nacht hebben opstandelingen en de regering-Assad een akkoord bereikt over de evacuatie van burgers en gewonde strijders van Jaish al-Islam (Leger van de Islam) uit Oost-Ghouta.

Volgens de staatstelevisie hebben de rebellen in Oost-Ghouta alleen nog delen van de stad Douma in handen. De opstandelingen, die al maanden in gevecht zijn met regeringstroepen, zouden de keuze hebben uit evacuatie naar Idlib of het sluiten van vrede met het regime.

Oost-Ghouta

Oost-Ghouta was een van de laatste bolwerken van tegenstanders van het regime van Assad. De Syrische staatsmedia meldden zaterdag dat het leger door een hevig offensief inmiddels opnieuw de controle heeft over de meeste steden en dorpen in het gebied bij Damascus.

Andere groeperingen hebben eerder in maart al gekozen om te vertrekken nadat de troepen van Assad en de Russen een groot offensief begonnen. De afgelopen week zijn duizenden rebellen en hun familie uit Oost-Ghouta vertrokken.

