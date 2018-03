'Trump overweegt spoedig vertrek van Amerikaanse troepen uit Syrië'

Voorafgaande aan het paasweekeinde, dat hij doorbrengt in zijn buitenhuis in Palm Beach (Florida), heeft Trump donderdag in een bijeenkomst met adviseurs in Richfield (Ohio) gezegd de veiligheidstaken over te willen dragen aan landen in de regio.

Hij verwees naar de zeges van de geallieerden op strijders van Islamitische Staat en zei zo spoedig mogelijk Syrië te willen verlaten. ''We gaan terug naar ons eigen land, waar we thuishoren, waar we willen zijn'', zei Trump volgens de anonieme functionarissen.

Over de maatregelen wordt echter nog wel gesproken met zijn adviseurs. Sommigen hebben Trump onder meer aangeraden een beperkt deel van de Amerikaanse troepen nog enkele jaren in Syrië achter te laten, om een grote Iraanse invloed te voorkomen.

Circa tweeduizend Amerikaanse troepen zijn gelegerd in Syrië. Donderdagavond werd een Amerikaanse soldaat gedood bij een aanslag met een geïmproviseerde bom bij de plaats Manbij in het noorden van het land.

