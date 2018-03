Zeker 29 doden door raketaanval op markt in buitenwijk Damascus

Dat melden Syrische staatsmedia. Wie de aanval heeft uitgevoerd, is nog niet bekend. De Kashkoulmarkt waar de doden vielen ligt vlakbij Oost-Ghouta.

Het Syrische leger is samen met bondgenoten bezig aan een offensief om de regio Oost-Ghouta vlakbij Damascus in te nemen. De afgelopen week heeft het regeringsleger meerdere dorpen en steden gebombardeerd in een poging rebellen te verslaan.

De Verenigde Naties eisen volledige toegang tot het gebied, om de mensen die hulp nodig hebben te kunnen helpen. De afgelopen dagen zijn vijftigduizend mensen Oost-Ghouta ontvlucht.

70 procent van de vijftigduizend mensen die uit Oost-Ghouta zijn geëvacueerd zijn vrouwen en kinderen. Veel kinderen hebben last van diarree en ademhalingsproblemen, schurft en luizen, waarschuwde UNICEF.

IS

IS heeft volgens het Syrische Observatorium van de Mensenrechten in de nacht van maandag op dinsdag de wijk Al-Qhadam nabij Damascus ingenomen. Tientallen regeringssoldaten zijn gedood of gevangen genomen.

