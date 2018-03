Bombardementen terwijl hulpkonvooi Oost-Ghouta binnenrijdt

Het konvooi van dertien trucks was volgens het internationale Rode Kruis net het gebied ingereden om daar voedsel af te leveren. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten cirkelen de gevechtsvliegtuigen nog boven Oost-Ghouta.

Een woordvoerder van het Rode Kruis laat aan NU.nl weten dat ondanks de eerdere bombardementen de situatie rustig is. "Het hulpkonvooi is op dit moment veilig in de stad Douma, waar het bezig is met het lossen van de hulpgoederen." Volgens de woordvoerder zijn er vrijdag momenten geweest "dat het gevaarlijk was", maar kan het konvooi dus nu rustig hulp bieden.

Het in Groot-Brittannië gevestigde Observatorium meldde eerder dat er in de nacht van donderdag op vrijdag geen luchtaanvallen op de steden in het gebied zijn uitgevoerd. Dat was de eerste keer sinds de Syrische regering tien dagen geleden een grondoffensief tegen de enclave begon.

Gevaar

Volgens de vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Syrië, Ali al-Za'tari, is het hulpkonvooi door de aanval in gevaar gekomen. Hij zei dat het bombardement gebeurde ''ondanks toezeggingen van veiligheid door de partijen, waaronder Rusland''.

Maandag bereikte een ander hulpkonvooi het gebied aan de rand van Damascus, de hoofstad van Syrië, maar hulpverleners slaagden er niet in het volledig uit te laden. De Syrische regering nam bovendien de meeste van de medische voorraden in beslag.

Het bezoek van de hulpverleners ging gepaard met artilleriebeschietingen op de stad.

Aanvallen

In januari en februari zijn 67 keer medische centra en gezondheidsmedewerkers aangevallen in Syrië. Dat is net zoveel als de helft van het aantal aanvallen op medische voorzieningen in heel 2017, meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag. Elke aanval op medici is ''onacceptabel'', stelt de WHO.

Van de 39 aanvallen die in februari werden uitgevoerd op medische centra, ambulances en pakhuizen, werden er 28 uitgevoerd in de rebellenenclave Oost-Ghouta.

