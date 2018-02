Rusland wil 'humanitaire pauze' voor belegerd Oost-Ghouta in Syrië

Volgens de Russische minister van Defensie Sergei Shoigu zal het bestand vanaf dinsdag iedere dag vijf uur lang gelden, van 9.00 tot 14.00 uur lokale tijd. In dat tijdvak zou er een gevechtspauze moeten plaatsvinden, die burgers de mogelijkheid geeft om het belegerde gebied te ontvluchten.

Oost-Ghouta ligt al jarenlang onder vuur, maar vorige week nam de intensiteit van de bombardementen fors toe. De enclave is het enige gebied in de buurt van hoofdstad Damascus dat nog in handen is van de rebellen die strijden tegen president Bashar al-Assad.

Prioriteit

De prioriteit zou volgens Russische zegslieden uitgaan naar de evacuatie van gewonden en zieken. De Syrische regering en de plaatselijke organisatie van het Rode Kruis werken mee. De Russische regering heeft de strijders opgeroepen routes voor de evacuatie te ontdoen van landmijnen.

Het is niet bekend of de strijdgroepen, die vooral uit soennitische extremisten bestaan, burgers wel laten gaan.

Moskou en Damascus hebben erop gewezen dat de strijders burgers als menselijk schild gebruiken en beelden van gewonde burgers verspreiden om internationaal sympathie te werven. Ook zijn veel mensen door de strijders gegijzeld.

Wapenstilstand

Zaterdag nam de VN-Veiligheidsraad een resolutie aan voor een wapenstilstand van dertig dagen in Syrië. De VN riep de strijdende partijen op om per direct alle vijandigheden te staken. Desondanks bleef het geweld in bepaalde plaatsen doorgaan, waaronder in Oost-Ghouta.

Er zijn zeker dertig mensen om het leven gekomen, onder wie vrouwen en kinderen. Dit zegt een woordvoerder van de VN maandag. "De VN is gemobiliseerd. We zijn klaar om direct levensreddende middelen naar diverse gebieden in Oost-Ghouta te sturen en zodra de omstandigheden het toestaan honderden medische evacuaties uit te voeren."

Veto

Rusland gebruikte eerder meerdere keren het vetorecht om resoluties voor een bestand te blokkeren. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov zei eerder op maandag dat de wapenstilstand pas ingaat als alle partijen het eens zijn over de voorwaarden.

Lavrov beschuldigt andere landen van ondermijning van het verdrag, door Syrië te beschuldigen van het gebruik van chemische wapens, terwijl volgens hem juist de militanten in Oost-Ghouta die gebruiken.

Daarnaast zegt hij dat de door de Verenigde Staten geleide coalitie de wapenstilstand verbreekt door bombardementen uit te voeren.

Respecteren

In een week tijd zijn er naar schatting meer dan 530 mensen om het leven gekomen in Oost-Ghouta. De secretaris-generaal van de VN riep maandag de strijdende partijen nog op de wapenstilstand te respecteren.

"Oost-Ghouta kan niet wachten. Het is de hoogste tijd dat een einde komt aan deze hel op aarde", zei António Guterres tegen de Mensenrechtenraad van de VN. Volgens sommige schattingen zijn er nog vierhonderdduizend mensen in het gebied.

Oost-Ghouta was ooit het oostelijk deel van een vruchtbaar landbouwgebied dat het nabijgelegen Damascus voorzag van voedsel. Sinds de jaren tachtig is deze groene zone meer en meer bezaaid met woonwijken of voorsteden. De strijdgroepen hebben nog een grofweg rond gebied in handen dat een doorsnede van circa 9 kilometer heeft.