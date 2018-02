VN-Veiligheidsraad stemt in met wapenstilstand in heel Syrië

De raad "eist dat alle partijen onverwijld de gevechten staken gedurende een periode van ten minste dertig opeenvolgende dagen in heel Syrië voor een voortdurende humanitaire pauze", aldus de tekst.

Het doel van de resolutie is humanitaire hulpverleners toegang te bieden tot belegerde gebieden en VN-hulpverleners en hun partners in staat te stellen oorlogsslachtoffers in veiligheid te brengen.

Militaire operaties tegen terroristische groeperingen als Islamitische Staat (IS), al-Qaeda en al-Nusra zijn echter uitgesloten van het staakt-het-vuren. In hoeverre de partijen bij het conflict zich aan zo'n wapenstilstand houden, is de vraag.

Naast bombardementen in Oost-Ghouta is Turkije al een aantal weken bezig aan een offensief in de noordelijke regio Afrin. Daar wordt fel gevochten tussen de Turken en Koerdse milities.

Vertraging

De VS beschuldigden Rusland ervan de stemming dagenlang opzettelijk vertraagd te hebben. Niets in de tekst is veranderd ten opzichte van eerdere concepten "behalve een paar woorden en een paar komma's", zei de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley.

"Er is geen goede reden waarom we dit niet zouden hebben gedaan op woensdag, donderdag of vrijdag.'' Haar Franse collega François Delattre zei: "Elke minuut telt, omdat elke minuut kan leiden tot het verlies van mensenlevens."

Donderdag

Donderdag werd er in de Veiligheidsraad ook al gestemd over een resolutie voor een wapenstilstand maar Rusland ging toen niet akkoord. Volgens de Russen was dat voorstel onrealistisch. Rusland stemde zaterdagavond wel in met het voorstel.

"De massahysterie in wereldwijde media draagt niet bij aan het beter begrijpen van de situatie", aldus Vasily Nebenzia, de Russische vertegenwoordiger bij de VN. Rusland heeft zijn permanente zetel tien keer eerder gebruik om VN-resoluties over Syrië te blokkeren.

Nederland

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag laat op Twitter weten blij te zijn met het besluit.

"Roept alle partijen op staakt-het-vuren uit te voeren en zich aan internationaal humanitair recht te houden. Deze stap moet humanitaire hulp aan de noodlijdende Syrische bevolking snel mogelijk maken", luidt de tweet van de minister.

Oproep

Eerder riep de Europese Unie onder aanvoering van de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron al op tot een wapenstilstand in het gebied. "De EU heeft zo langzamerhand geen woorden meer om de afschuwelijke gebeurtenissen te beschrijven die de mensen in Oost-Ghouta meemaken", aldus een verklaring van de EU.

"Het Syrische regime moet onmiddellijk stoppen zijn eigen mensen als doelwit te nemen. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om verder verlies van levens te voorkomen en het geweld te stoppen. Ongehinderde humanitaire toegang en de bescherming van burgers is een morele plicht en een urgente zaak."

Gevechten

In Oost-Ghouta vinden al de hele week heftige gevechten plaats tussen de Syrische rebellen en het leger van president Bashar al-Assad, gesteund door de Russen.

Bij die gevechten zijn al meer vijfhonderd mensen om het leven gekomen, onder wie 121 kinderen. De bewoners van dit deel van de stad zitten veelal vast in schuilkelders en kunnen geen kant op. Volgens Damascus en Moskou worden alleen militante rebellen aangevallen om te voorkomen dat zij op hun beurt weer aanvallen uitvoeren op Damascus.

Volgens lokale reddingswerkers wordt er echter ook geschoten op burgers en hulpverleners en regent het continu bommen.

De-escalatie

Het gebied rond de stad is al sinds 2013 omsingeld. Het is door Rusland, Iran en Turkije eerder al aangemerkt als terrein voor 'de-escalatie', dat wil zeggen een front waar een wapenstilstand zou kunnen komen tussen opstandelingen en troepen trouw aan president Assad.

Maar in het gebied zijn verscheidene groepen jihadisten actief die net als die van Islamitische Staat buiten een dergelijk bestand vallen. Deze extremisten zetten volgens Moskou de burgerbevolking in als menselijk schild.