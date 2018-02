Dodental Syrische Oost-Ghouta loopt op door bombardementen leger Assad

Nog dertien lichamen, waaronder die van vijf kinderen, zijn gevonden onder het puin van huizen die bij de luchtaanvallen van dinsdag zijn ingestort. Volgens het Observatorium is het totale dodental in de stad in de afgelopen dagen opgelopen naar 250. Het aantal gewonden staat nu op zeker 1.200.

Oost-Ghouta, in het oosten van Damascus, is een van de laatste bolwerken van de Syrische rebellen die vechten tegen het regime van president Bashar al-Assad. De stad wordt al sinds 2013 belegerd, maar de bombardementen van deze week behoren tot de heftigste van de nu acht jaar durende Syrische burgeroorlog.

The Guardian schrijft dat volgens een dokter in Oost-Ghouta alleen al de straat op gaan voor een beker water of een stuk brood het einde van iemands leven kan betekenen, omdat het te onveilig is om uit schuilkelders te komen. Een bewoner van de stad zei woensdag tegen persbureau Reuters: "We wachten op onze beurt om dood te gaan,”

Grondoffensief

Een legercommandant van het Syrisch leger stelt dat de bombardementen als doel hebben mortieraanvallen door rebellen op Damascus te voorkomen. De aanvallen kunnen gevolgd worden door een grondoffensief. "Het echte offensief is nog niet begonnen. Dit is voorafgaand bombarderen", aldus de commandant.

De Verenigde Naties hekelen de bombardementen en zeggen dat de aanvallen, die onder meer ziekenhuizen als doelwitten hebben, mogelijk oorlogsmisdaden zouden kunnen zijn.

De UOSSM, een verbond van humanitaire, non-gouvernementele en medische organisaties dat ziekenhuizen in Syrië ondersteunt, meldt dat dinsdag acht medische instanties zijn aangevallen.

Rode Kruis

Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) heeft woensdag gezwegd toestemming te willen om Oost-Ghouta te betreden. Het ICRC vreest dat de situatie in de stad zal verergeren en wil humanitaire hulp bieden om de effecten van het geweld in te perken.

"Wat er momenteel gebeurt is waanzin, en moet stoppen", aldus het ICRC.