'Koerden krijgen in regio Afrin steun van leger Syrië'

De Koerdische YPG heeft in het noordwesten van Syrië te maken met een strijd met de Turken. Het Turkse leger is eind januari het noordwesten van Syrië binnengevallen om de Koerdische YPG, de organisatie die door de Turken wordt gezien als een verlengstuk van de verboden PKK, te verdrijven.

De Syrische steun aan YPG moet maandag al op gang komen. Later op de dag zullen "volksstrijdkrachten'' in Afrin arriveren, melden Syrische staatsmedia. Daar worden regeringsgetrouwe troepen of milities mee bedoeld.

Ankara heeft boos gereageerd en gedreigd op te treden tegen Syrische troepen in de streek van Afrin. "Als het regime (van de Syrische president Assad) komt om de YPG te verdedigen, dan zullen wij handelen en niemand kan dan Turkije en Turkse soldaten tegenhouden'', dreigde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu maandag.

Koerdische aanwezigheid

Met de strijd aan de zuidgrens van Turkije willen de Turken voorkomen dat Koerdische organisaties daar de macht grijpen om zo in het gebied een Koerdische staat te vestigen.

Syrische Koerden die eerder ook met troepen van president Assad tegen Islamitische Staat vochten, beheersen nu vrijwel heel het noorden van Syrië dat op de linkeroever van de rivier de Eufraat ligt. Ten westen van de rivier beheersen ze de streek van Afrin en die van Manbij.

Gevechten

De strijd om de regio gaat gepaard met stevige gevechten. Zo worden er luchtaanvallen uitgevoerd en is er van beide strijdende partijen veel militair materieel aanwezig in het gebied. Naar verluidt zijn duizenden Syrische burgers op de vlucht geslagen door de onrustige situatie.

Volgens het Turkse leger zijn inmiddels 1.641 strijders "geneutraliseerd'', waaronder de Turken gedood of gevangen verstaan.

De Koerdische partijen die vechten in de regio werden in de strijd tegen Islamitische Staat gesteund door de Verenigde Staten. Ook nu IS grotendeels verdreven is uit Syrië, wordt geclaimd dat Amerika de Koerdische organisaties steunt in het gebied. De Verenigde Staten hebben de Turken echter toegezegd geen wapens meer te leveren aan de Koerdische organisaties in het gebied.

Amerika heeft Turkije daarnaast opgeroepen om zich in te houden bij de militaire operaties bij de grens en de situatie niet te laten escaleren. Beide landen hebben binnenkort weer overleg over de situatie in het grensgebied.