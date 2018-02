Helikopter Turkse leger neergehaald in Syrië

De krant Hürriyet berichtte dat president Erdogan zaterdag in een toespraak zei dat "dit soort incidenten helaas in een oorlog voorkomen en dat de daders een hoge prijs zullen betalen".

Staatspersbureau Anadolu meldde dat de helikopter is neergeschoten in de zuidoostelijke provincie Hatay vlakbij de Syrische grens. Premier Binali Yildirim zei echter later op de dag dat het toestel over de grens in Syrië is neergehaald.

Het Turkse leger is 20 januari het noordwesten van Syrië binnengevallen om er Koerdische strijders te verdrijven. Koerdische milities YPG (Volksbeschermingseenheden) zijn in de ogen van de Turkse regering een verlengstuk van de terroristische PKK.



Eufraat

Turkije wil de YPG eerst uitschakelen in de streek van Afrin, vlak bij de grens met de provincie Hatay, en die van Manbij op de rechteroever van de rivier de Eufraat.

Volgens het Turkse leger zijn inmiddels ruim 1140 Koerdische strijders uitgeschakeld. In de nacht van vrijdag op zaterdag alleen al zijn volgens het leger 36 doelen van het YPG aangevallen en 79 strijders uitgeschakeld. De strijdkrachten geven niet aan wat uitschakelen inhoudt, maar dat moet gedood of gevangen zijn.