Wat weten we over de Turkse inval in Syrië

De Turkse president Erdogan meldde op 20 januari een grondoffensief tegen de Syrisch-Koerdische milities in Syrië te zijn begonnen.

Het doelwit van de Turken is de Noord-Syrische regio Afrin en omgeving. Dat gebied is in handen van Syrisch-Koerdische milities die zich Volksbeschermingseenheden (YPG) noemen.

Een hoge Turkse regeringsmedewerker zei dat rebellen van het Vrije Syrische Leger (FSA) Turkije helpen bij de operatie tegen de Syrisch-Koerdische milities in Afrin. De campagne heeft de naam 'Olijftak' gekregen.

De Turkse staatszender Anadolu meldt dat de Syrisch-Koerdische milities in Afrin ook vanuit de lucht worden bestookt.

Er zijn al veel doden en gewonden gevallen. De Koerden stellen dat het om burgerslachtoffers gaat.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, een organisatie van activisten die de conflicten in Syrië op de voet volgt, heeft sinds het begin van het offensief melding gemaakt van de dood van 54 strijders, onder wie 26 Koerden en negentien pro-Turkse rebellen.

Ook zouden er 22 burgers zijn gesneuveld door Turkse bombardementen en artilleriebeschietingen en twee door Koerdische beschietingen. De Turkse regering ontkent dat er burgerdoden zijn gevallen.

Duizenden burgers in Afrin zouden proberen te vluchten voor het Turkse offensief, dat afgelopen zaterdag begon met luchtaanvallen en werd gevolgd door een opmars van infanterie en tanks.

De Syrisch-Koerdische milities zijn bondgenoten van de VS.

Ankara ziet de YPG als een verlengstuk van de terroristische PKK (Koerdische Arbeiderspartij) en wil voorkomen dat uit de oorlogen in Syrië en Irak een zelfstandige Koerdische staat ontstaat. Erdogan spreekt van een "terroristenleger".

De internationale gemeenschap, inclusief de VS, heeft echter veel aan de YPG te danken. De Koerden hielpen de afgelopen jaren de internationale coalitie in de strijd tegen Islamitische Staat in Syrië.

De internationale gemeenschap heeft het grondoffensief in de Veiligheidsraad veroordeeld.

Vlak voor de inval van Turkije heeft internationale coalitie die in Syrië tegen IS vecht afgesproken dat er een grensbewakingseenheid van 30.000 man op moet worden gericht.

Het initiatief voor de oprichting van de nieuwe eenheid ligt bij de Verenigde Staten, dat ook aan het hoofd staat van de internationale coalitie. Het land zou inmiddels begonnen zijn met het trainen van de troepen.

De Verenigde Staten, die al geruime tijd een belangrijke rol spelen in het conflict in het gebied, wil de eenheid opzetten in samenwerking met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een Koerdisch-Arabische coalitie.

Met het besluit heeft de VS zich de woede van Turkije op de hals gehaald.

Talloze landen, onder wie de VS, hebben Erdogan gevraagd 'terughoudenheid’ te betrachten.

Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, stelde in een eerste reactie dat Turkije wel het recht heeft zich te verdedigen tegen terroristen.

Hij sloot zich echter ook aan bij verschillende andere westerse landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Franrijk, die beide partijen in het conflict oproepen tot "terughoudendheid".

Anka heeft Washington al laten weten alleen bereid te zijn tot medewerking als de VS stopt met het verlenen van steun aan de Koerdische YPG-milities.

De Koerden hebben de Syrische president Bashar al-Assad om hulp gevraagd.

Het Syrische regime moet volgens de Koerden in Afrin "de grenzen met Turkije beschermen tegen aanvallen van de Turkse bezetter”. Het regime van Bashar al-Assad heeft zich eerder uitgesproken tegen het Turkse optreden, maar erkent ook de autonome Koerdische bestuursorganen niet.

Erdogan heeft 26 januari aangekondigd zijn militaire operatie naar het oosten uit te breiden, helemaal tot aan de grens met Irak. Hij wil het volledige grensgebied “vrijmaken van opstandelingen”.

Dit betekent dat de Turkse troepen in Mandij in botsing kunnen gaan komen met Amerikaanse soldaten die daar zitten. Zij hebben de Koerden geholpen in hun strijd tegen IS.