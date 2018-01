Demonstraties tegen Turks militair ingrijpen Syrië verlopen relatief rustig

De bijeenkomst in Amsterdam is georganiseerd door Federatie Koerden in Nederland. De politie meldt dat er wat opstootjes zijn geweest. Negen mensen zijn aangehouden wegens mishandeling of openlijke geweldpleging. Een arrestanten is opgepakt voor het mishandelen van een agent.

De gemoederen onder de demonstranten raakten verhit toen in de Vijzelstraat een man met een Turkse vlag op de groep afliep. Politie en ook mensen van de ordedienst probeerden de gemoederen tot bedaren te brengen, maar desondanks werden er klappen uitgedeeld.

Ook bij het Museumplein was een opstootje. en taxichauffeur werd belaagd en toen agenten probeerden in te grijpen keerden de demonstranten zich tegen hen. Pas toen een agent zijn pistool pakte en dat omhoog hield, trokken de actievoerders zich terug.

Het protest in Amsterdam richt zich tegen de Turkse aanval in Syrië. Rondom de manifestatie is veel politie. Ook bij een enkele tegendemonstranten met een Turkse vlag staan politiemensen.

Duitsland

De demonstratie in Keulen werd rond 15.00 uur door de politie beëindigd. Er werden herhaaldelijk, ondanks meerdere waarschuwingen, verboden PKK-symbolen getoond. Het is in Duitsland verboden sinds 2017 dergelijke symbolen te tonen, omdat de PKK er als een terroristische organisatie is bestempeld.

Aan de demonstratie deden volgens de politie twintigduizend mensen mee en werd georganiseerd door Nav-Dem (Democratisch Gemeenschapscentrum voor Koerden in Duitsland). Er waren zo'n tweeduizend agenten op de been. De demonstratie verder is vreedzaam verlopen.