Demonstraties in Keulen en Amsterdam tegen Turks militair ingrijpen in Syrië

De bijeenkomst in Amsterdam is georganiseerd door Federatie Koerden in Nederland. Bij de betoging is veel politie aanwezig. Zo staan er zeven ME-busjes, vier man van de bereden politie en diverse andere agenten klaar om de orde te bewaken.

Betogers hebben zich verzameld bij het Amsterdamse stadhuis en lopen naar het Museumplein. Sommigen dragen vlaggen bij zich van de PKK en van de leider Abdullah Öcalan, die vastzit in Turkije.

Op ongeveer 50 meter afstand van de demonstratie bevinden zich enkele tegendemonstranten. Zij dragen een Turkse vlag. Om hen heen staan ook politieagenten.

Duitsland

De demonstratie in Keulen zou om 10.00 uur beginnen, maar werd uitgesteld tot 12.30 uur. De politie hield de demonstranten tegen vanwege verschillende PKK-vlaggen en -afbeeldingen.

Het is in Duitsland verboden sinds 2017 dergelijke symbolen te tonen, omdat de PKK door de Duitse overheid als een terroristische organisatie is bestempeld.

De demonstratie wordt georganiseerd door Nav-Dem (Democratisch Gemeenschapscentrum voor Koerden in Duitsland). De organisatie had gerekend op twintigduizend deelnemers.

De politie en veiligheidsdiensten staan paraat en willen voorkomen dat het tot een treffen komt met pro-Turkse betogers.