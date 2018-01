SDF wil troepen naar noorden Syrië sturen tegen Turkse aanval

Dat heeft de SDF maandag tijdens een persconferentie gemeld. De woordvoerder van de strijdkrachten riep de internationale gemeenschap op alles in het werk te stellen de Turkse aanvallen te stoppen.

Turkije begon 'Operatie Olijftak' vrijdag met luchtaanvallen op de Koerdische enclave Afrin in het noorden Syrië. Zondag staken Turkse grondtroepen de grens over om de Koerden te verdrijven. De Turken eisen een "veilige zone" van 30 kilometer in de grensstreek. In dit gebied zouden zich geen Koerden mogen bevinden.

Turkije stelt dat de Syrische Koerden en de Koerdische militie YPG zouden samenwerken met de Turkse Koerden van de PKK en spreekt van een "terroristenleger". De YPG heeft de afgelopen jaren met steun van onder andere de VS gevochten tegen Islamitische Staat.

Kort offensief

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan laat weten te hopen dat het offensief kort zal duren. Hij stelt dat hij met de Russische president Vladimir Poetin afspraken zou hebben gemaakt over de aanval.

Talloze landen hebben maandag hun zorgen uitgesproken over de gespannen situatie in het noorden van Syrië. Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft aan beide partijen gevraagd "zelfbeheersing" te tonen. "Het Turkse incident in Syrië baart ons veel zorgen", aldus Tillerson, die daar aan toevoegde dat "Turkije het recht heeft zijn eigen burgers tegen terroristen te beschermen."

Zeer bezorgd

Ook de Nederlandse regering is "zeer bezorgd" over het Turkse militaire offensief. Minister Halbe Zijlstra roept Turkije op "grote terughoudendheid" te betrachten.

"Verdere onrust in een al zeer complexe en fragiele regio moet zoveel als mogelijk vermeden worden om de internationale inzet en strijd tegen ISIS niet in het geding te laten komen, om onschuldige burgers te ontzien en om verdere vluchtelingenstromen te vermijden", aldus Zijlstra.

De kwestie wordt maandag ook in de VN-Veiligheidsraad besproken waarvan Nederland tijdelijk lid is. Frankrijk had opgeroepen tot een spoedzitting. Ook Iran heeft Turkije opgeroepen snel te stoppen met de militaire acties.

Slachtoffers

In reactie op het Turkse offensief worden Turkse grenssteden en -dorpen vanuit Syrië bestookt met raketten. Zes projectielen troffen zondag het stadje Reynhanli.

Volgens de burgemeester kwam daarbij een Syrische vluchteling om het leven en raakten 32 mensen gewond. Bij een soortgelijke raketaanval op de stad Kilis vielen geen slachtoffers.