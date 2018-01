'Internationale coalitie gaat eenheid voor grensbewaking Syrië opzetten'

Het initiatief voor de oprichting van de nieuwe eenheid ligt bij de Verenigde Staten, dat ook aan het hoofd staat van de internationale coalitie. Het land zou inmiddels begonnen zijn met het trainen van de troepen.

De Verenigde Staten, die al geruime tijd een belangrijke rol spelen in het conflict in het gebied, gaat de eenheid naar verluidt opzetten in samenwerking met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een Koerdisch-Arabische coalitie.

Met het besluit heeft de VS zich de woede van Turkije op de hals gehaald. De Koerdische YPG is namelijk een belangrijke partner van de SDF en gaat op deze manier dus een rol spelen in de grensbewaking. Turkije ziet YPG als een verlengstuk van de in Turkije verboden Koerdische organisatie PKK.

Een woordvoerder van de Turkse president Erdogan noemde het plan voor de nieuwe eenheid dan ook onacceptabel en betitelde het als een "zorgwekkende stap".

Strijd tegen IS

In 2014 wist IS grote gebieden te veroveren gelegen in de landen Irak en Syrië. In Irak nam de terreurgroep de controle over in ongeveer een derde van het land, terwijl een vergelijkbaar gebied in het noorden en oosten van Syrië in handen was van IS.

In Syrië is IS inmiddels zo goed als verdreven, op een aantal gebieden in het oosten na. Irak heroverde in november van vorig jaar het dorp Rawa, gelegen aan de rivier Eufraat in het grensgebied met Syrië, op IS. Die plaats gold als het laatste bolwerk van de terreurgroep in het land.

Toch zijn er naar schatting nog zo'n duizend IS-strijders aanwezig in gebieden in Syrië en Irak. De groepen zouden zich vooral ophouden in het oosten van Syrië en in het noorden van Irak. De internationale coalitie tegen IS is om die reden nog altijd actief in het gebied.