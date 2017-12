Twee massagraven met tientallen lichamen gevonden in Syrische Raqqa

Dat meldt het Syrische staatspersbureau SANA zaterdag. De personen zouden zijn geëxecuteerd toen IS-strijders het gebied veroverden.

Nadat de terreurgroep uit het desbetreffende gebied werd verjaagd en gevluchte burgers naar huis keerden, werden de massagraven bij het dorp Al-Wawi door meerdere mensen ontdekt. Inmiddels zijn de eerste lichamen geborgen.

IS is de afgelopen twee jaar bijna volledig teruggedreven in Syrië. Het laatste belangrijke bolwerk, de stad Albu Kamal, werd in november heroverd door het Syrische leger. Ook in Irak verliest IS terrein. In beide landen zijn vermoedelijk nog minder dan duizend strijders over.