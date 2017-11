Rusland spreekt opnieuw veto uit tegen onderzoek chemische wapens in Syrië

Rusland verwierp hiermee een resolutie van Japan. Dat land pleitte voor een verlenging van het onderzoek. Donderdag gebruikte Rusland ook al het vetorecht tegen een voorstel van de Verenigde Staten om het mandaat te verlengen.

Sinds de burgeroorlog in Syrië in 2011 begon, is het de elfde keer dat Rusland zijn veto uitspreekt over mogelijke acties van de Veiligheidsraad die betrekking hebben op Syrië.

Het Russische veto heeft kwaad bloed gezet bij de Verenigde Staten. ''Het veto geeft een duidelijke boodschap dat Moskou geen enkele waarde hecht aan de levens van de slachtoffers'', aldus een verklaring van de Amerikaanse regering zaterdagochtend.

Vraagtekens bij bevindingen

Rusland stemde in 2015 wel in met de vorming van de JIM. Dat is een gezamenlijke commissie van de VN en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Het zette daarna echter steeds weer vraagtekens bij de bevindingen van de onderzoekscommissie.

De commissie heeft onder meer geconcludeerd dat de Syrische regering van president Bashar al-Assad achter een gifgasaanval op de stad Khan Sheikhoun zat. Daardoor vielen in april van dit jaar ruim tachtig doden.