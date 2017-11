Aanslag op Syrisch vluchtelingenkamp eist 26 levens

Onder de slachtoffers waren twaalf kinderen, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in Londen. Bij de aanslag met een autobom raakten ook nog eens tientallen mensen gewond.

Het Syrische staatspersbureau SANA maakte melding van twintig doden en dertig gewonden. Het bloedbad zou het werk zijn van de terroristische groepering Islamitische Staat (IS).

De aanslag vond plaats in de buurt van het olieveld al-Jafra, dat door de Verenigde Staten gesteunde rebellen in september op IS hadden heroverd. Ook Syrische regeringstroepen proberen de olievelden aan de grens met Irak, die sinds 2014 in handen waren van IS, onder controle te krijgen.