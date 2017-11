Rusland gebruikt vetorecht tegen onderzoek chemische wapens in Syrië

De Amerikaanse president Donald Trump had Moskou eerder op de avond nog via Twitter opgeroepen toch in te stemmen met het verlengen van het mandaat van de onderzoekscommissie (JIM). Dat is een gezamenlijke commissie van de VN en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW).

Rusland stemde in 2015 in met de vorming van de JIM, maar zette daarna steeds weer vraagtekens bij de bevindingen van de onderzoekscommissie. Die heeft onder meer geconcludeerd dat de Syrische regering van president Bashar al-Assad achter een gifgasaanval op de stad Khan Sheikhoun zat. Daardoor vielen in april van dit jaar ruim tachtig doden.

Het Syrische leger en bondgenoot Rusland zeggen dat de chemische wapens die destijds werden gebruikt afkomstig waren van de rebellen.