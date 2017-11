IS herovert helft van laatste bolwerk Syrië

Dat zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Donderdag meldde het Syrische leger nog dat het laatste bolwerk van IS volledig in handen was van regeringstroepen.

Het kalifaat is de afgelopen twee jaar vrijwel helemaal verslagen en verdreven in Syrië. Alleen in Albu Kamal aan de grens met Irak en een paar naburige stadjes en enkele geïsoleerde stukken woestijn hield de terreurorganisatie nog stand.

In Irak heeft de terreurorganisatie voor zover bekend alleen nog het dorpje Rawa in handen. Dat ligt, evenals al-Qaim, aan de rivier Eufraat in het grensgebied met Syrië.