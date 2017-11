Syrische leger verovert stad Deir al-Zor in zijn geheel op IS

Het leger zou de complete controle over de stad terug hebben. De Syrische troepen waren de afgelopen maanden met steun van Iran en Rusland bezig met een snelle opmars bezig richting Deir al-Zor. De grootste stad in het oosten van Syrië, en tevens het centrum van de olieproductie in het land, viel in 2014 in handen van IS.

Leden van IS hadden zich opgehoopt in de omgeving van Deir al-Zor, nadat zij verdreven waren uit het zuiden van de provincie Raqqa en het westen van de provincie Homs. In augustus werden bij een aanval van de Russische luchtmacht meer dan tweehonderd IS-strijders gedood in de omgeving van de stad.

Begin september werd de omsingeling van de stad door de groepering na drie jaar doorbroken. In de stad zaten onder meer nog militairen van het Syrische leger gestationeerd. Zij hielden al drie jaar onder buitengewoon zware omstandigheden stand tegen aanvallen van IS.