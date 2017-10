'Syrische regering schuldig aan dodelijke gifgasaanval in Khan Sheikhoun'

Dit komt naar voren uit een rapport van de Verenigde Naties en de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW). Dit melden de Verenigde Staten donderdag.

"Keer op keer zien we onafhankelijke informatie die bevestigen dat het regime van Bashar al-Assad chemische wapens heeft gebruikt", stelt de Amerikaanse VN-afgezant Nikki Haley in een verklaring. "De VN-Veiligheidsraad moet een duidelijk signaal afgeven dat het gebruik van chemische wapens door wie dan ook, niet wordt getolereerd."

Sarin

Bij de aanval op 4 april, waarbij het giftige sarin werd gebruikt, kwamen tientallen mensen om het leven. De Syrische regering heeft altijd ontkend hier verantwoordelijk voor te zijn. Een eerder rapport van de OPCW over wat er die dag is gebeurd, was volgens Damascus niet waarheidsgetrouw.

Dat rapport zou zijn gebaseerd ''op getuigenissen van terroristen die zich in Turkije bevinden''. Turkije is een belangrijke steunpilaar van radicale soennitische opstandelingen die tegen de regering in Damascus vechten.

Syrië ging in 2013 akkoord met het vernietigen van het chemische wapenarsenaal. Damascus heeft altijd ontkend dat het daarna nog chemische wapens heeft gebruikt.