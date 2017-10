Amerikaanse minister Tillerson ziet geen toekomst voor Assad in Syrië

Dat zei Tillerson in Genève, waar hij sprak met onder anderen Staffan de Mistura, de speciale VN-afgezant voor Syrië. Daar werd tevens bekendgemaakt dat de vredesbesprekingen over de burgeroorlog in Syrië op 28 november worden hervat.

"De VS wil een gezond en verenigd Syrië zonder een functie voor Assad in de regering. Aan de heerschappij van de familie Assad komt een einde", aldus Tillerson. "Dat de troepen van Assad erin zijn geslaagd het tij te doen keren in de al meer dan zes jaar durende oorlog met Islamitische Staat (IS) is alleen te danken aan de luchtsteun die ze hebben gekregen van Rusland."

Steunpilaren

Rusland en Iran gelden als steunpilaren van het Syrische regime. IS heeft veel grondgebied verloren door acties uitgevoerd door het Syrische leger, dat daarbij steun kreeg van het Russische en Iraanse leger. Rusland greep in september 2015 militair in om de ondergang van het uitgeputte regime van Assad te voorkomen.

Volgens Tillerson verdient Iran geen lof voor de uitschakeling van IS. Het land was slechts "een meeloper", aldus de minister. Hij noemde zijn gesprek met De Mistura "vruchtbaar" en zei dat de de Verenigde Staten zullen blijven proberen het geweld in Syrië te verminderen.

Vredesbesprekingen

De Mistura liet weten dat er tijdens de achtste ronde van de vredesbesprekingen voor Syrië vanaf 28 november een concreet routeschema moet worden uitgestippeld, dat leidt naar een nieuwe grondwet. Daarnaast moeten er voorbereidingen worden getroffen voor verkiezingen in Syrië.

De zevende ronde van het vredesoverleg eindigde in juli. Tot dusver hebben de betrokken partijen geweigerd samen aan tafel te verschijnen. De VN-afgezant sprak daarom afzonderlijk met vertegenwoordigers van regering en oppositie.