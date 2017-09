Syrische milities veroveren groot aardgasveld op IS

In het gebied lopen de spanningen op. De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) en het Syrische leger zijn in een race verwikkeld om het gebied op IS te veroveren, waardoor een nieuwe confrontatie dreigt.

Een commandant van de SDF meldt dat het Conoco-veld na een dagenlange strijd is ingenomen. Het gasveld ligt ten oosten van de rivier de Eufraat. Ook milities van de Syrische regering zijn daar actief. Zij worden gesteund door Rusland. Volgens de commandant zijn die groeperingen op nog geen vier kilometer verwijderd van SDF-stellingen.

Vergelding

Rusland waarschuwde donderdag de VS dat vergeldingsacties volgen als regeringstroepen onder vuur worden genomen door de VS gesteunde milities. Volgens Rusland is dat namelijk al twee keer gebeurd.