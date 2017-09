Vierde de-escalatiezone in Syrië ingesteld

Idlib is de vierde regio waar een de-escalatiezone is ingesteld. Het is in eerste instantie voor zes maanden, maar dat kan worden verlengd. De regio is grotendeels in handen van Islamitische milities, volgens de Turkse overheid.

Alle drie de landen gaan waarnemers leveren in de regio. "De waarnemers worden ingezet in controle- en observatieposten in veilige zones die de grenzen vormen van de de-escalatiezone'', meldde het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.

"Hun taak is het voorkomen van geweld of andere schendingen van de wapenstilstand."

Rusland en Iran gelden als steunpilaren van het Syrische regime. Turkije steunt juist sommige groepen die vechten tegen president Bashar al-Assad.

De Verenigde Naties hebben de drie landen in Astana opgeroepen om zich vooral op het staakt-het-vuren te focussen.