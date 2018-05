VN constateert schrikbewind IS in Syrië

De wijdverspreide en systematische moordpartijen van de terreurgroep in twee provincies in Syrië komen neer op misdaden tegen de menselijkheid, aldus de VN

IS heeft grote delen van het noorden en oosten van Syrië in handen. In de provincie Aleppo en in de noordoostelijke regio Raqqa, een bolwerk van de jihadisten, zijn burgers slachtoffer van aanvallen door IS.

De commissie houdt ook de regering van de Syrische president Bashar al-Assad verantwoordelijk voor misdaden tegen de menselijkheid. De strijdkrachten die onder zijn bevel staan, maken zich volgens de onderzoekers schuldig aan ontvoeringen, verkrachting, martelpraktijken en massamoord.