Bij een nieuwe luchtaanval in het Syrische Idlib zijn zeker twaalf doden gevallen, meldt de reddingsorganisatie Witte Helmen donderdag. Door het aanblijvende geweld in de regio neemt het aantal vluchtelingen in rap tempo toe.