Speel deze week twee nieuwe sudoku's op NU.nl

Op NU.nl vind je deze week twee sudoku's. Ze zijn nog niet perfect, maar we zijn nu al benieuwd wat jij van deze puzzels vindt. Laat via de vragenlijst onder het artikel of via de NUjij-reacties je mening of ideeën achter.

Heb je de mini sudoku al opgelost? Maak dan ook de medium 6x6 sudoku hieronder. Kun je er geen genoeg van krijgen? Speel dan de hypersudoku hier. Hoe werkt dit? Je lost de sudoku op door de lege vakjes in te vullen met de juiste cijfers. Tik of klik het vakje aan dat je wil invullen en selecteer daarna het cijfer via het toetsenbord. Elke rij en kolom moet de cijfers 1 tot en met 4 of 1 tot en met 6 een keer bevatten in willekeurige volgorde. Er mogen in deze rijen, kolommen en roosters geen dubbele getallen voorkomen. We zijn benieuwd naar je mening over deze spellen. Laat het weten via de NUjij-reacties of via deze vragenlijst. Alvast bedankt!