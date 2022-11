Taliban willen streng-islamitische sharia invoeren in Afghanistan

Taliban-leider Haibatullah Akhundzada heeft Afghaanse rechters bevolen de strenge onderdelen van de sharia te handhaven. Dat heeft een woordvoerder van Akhundzada volgens The Guardian bekendgemaakt via Twitter. De sharia is een strenge islamitische wet die onder meer publieke executies, stenigingen en geselingen toestaat.

Het besluit om de sharia in te voeren volgde op een bijeenkomst tussen Akhundzada en Afghaanse rechters op zondag. De leider van de Taliban wil dat rechters de sharia invoeren in het rechtssysteem.

De Taliban namen ruim een jaar geleden de macht over in Afghanistan. In het begin beloofde de terreurorganisatie nog 'zacht' te regeren in vergelijking met haar eerste regeringsperiode tussen 1996 en 2001.

Maar al gauw werd duidelijk dat dit een valse belofte was. Rechten en vrijheden, met name van vrouwen, werden snel ingeperkt en nu wil de organisatie dus verder regeren op basis van de sharia.

Die wet staat gewelddadige straffen toe voor misdaden zoals diefstal, kidnapping en moord. Naast deze gewelddadige straffen geldt er onder de sharia een verbod op het drinken van alcohol, afvalligheid (van de islam) en rebellie.

Het afgelopen jaar verschenen er al video's op sociale media waarin te zien was dat Taliban-strijders dit soort straftechnieken toepasten.

Vrouwen in Afghanistan verliezen rechten in rap tempo

Ook zijn er in het afgelopen jaar al meerdere duidelijke signalen geweest dat vrouwen in Afghanistan in rap tempo hun rechten verliezen. Die rechten hadden ze met pijn en moeite verworven in de periode dat de Taliban niet aan de macht waren, tussen 2001 en 2021.

De meeste vrouwelijke overheidsfunctionarissen hebben inmiddels hun baan verloren. Ook mogen vrouwen niet meer reizen zonder het gezelschap van hun man. Afgelopen week werd vrouwen ook verboden naar parken, kermissen en sportclubs te gaan.

0:44 Afspelen knop Taliban vieren met optocht dat Amerikanen jaar weg zijn

Eerder

Aanbevolen artikelen