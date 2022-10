Nog 189 mensen mogen vanuit Afghanistan naar Nederland komen. Het kabinet wil voor 1 november een laatste evacuatiepoging doen om de mensen naar Nederland te brengen.

De Afghanen mogen naar Nederland omdat zij bijvoorbeeld voor hulporganisaties of defensie hebben gewerkt. Zij lopen door hun eerdere werk gevaar nu de Taliban het voor het zeggen hebben in het land.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het niet meer lukt om de mensen via Pakistan te evacueren. Dat land stond eerder toe dat Afghanen die geen paspoort hadden, toch naar Nederland gingen. Veel Afghanen hebben geen paspoort en er één krijgen is nu nog moeilijker vanwege het bewind van de Taliban.

Waarom Pakistan dit niet meer toestaat, staat niet in de brief van Hoekstra. Hoe de Afghanen die wel een paspoort hebben nu naar Nederland reizen, kon een woordvoerder nog niet zeggen.

Afghanen blijven welkom

De 189 mensen die nu nog in Afghanistan zijn, hebben eerder de mogelijkheid gekregen te vertrekken, schrijft Hoekstra. Maar een deel was niet in staat om Pakistan binnen te komen, bijvoorbeeld omdat ze daar geen geld voor hadden of omdat ze werden geweigerd bij de grens. Anderen konden wel, maar gingen niet op het aanbod in.

Wie niet meegaat met de laatste evacuatiepoging, blijft welkom in Nederland. Ze moeten er dan wel zelf zien te komen.

Het kabinet meldde voor de zomer dat het in september alle daartoe gerechtigde Afghanen wilde overbrengen naar Nederland. Wel hield Hoekstra toen een slag om de arm, omdat de Taliban soms moeilijk doen aan de grens met Pakistan. Inmiddels zijn er 2.551 mensen vanuit Afghanistan overgebracht.