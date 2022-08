Een jaar nadat de Taliban de macht overnamen in Afghanistan, wachten nog 496 Afghanen op evacuatie naar Nederland. Dat blijkt uit een brief van minister van Buitenlandse Zaken die maandag is gepubliceerd.

Het gaat om mensen die hebben gewerkt voor de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld als beveiliger of tolk. Ze leven vaak in gevaarlijke omstandigheden. Eerder meldde NU.nl op basis van Trouw dat het ging om 480 mensen, nadat het ministerie in de ochtend niet bereikbaar was voor commentaar.

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra schrijft in de brief dat sinds de val van Kaboel 2.299 personen naar Nederland zijn gehaald. 256 mensen die nog naar Nederland mogen komen, zijn nog in Afghanistan. De rest verblijft voornamelijk in Pakistan.

Afghanen die nu in buurlanden van Afghanistan zijn, worden volgens de minister de komende weken naar Nederland gehaald. Voor mensen die nu nog in Afghanistan verblijven is dat anders, omdat ze de reis naar de grens met Pakistan bijvoorbeeld te gevaarlijk vinden.

Eind mei wachtten nog duizend Afghanen op evacuatie

Eind mei stonden nog een kleine duizend mensen op de lijst van Afghanen die naar Nederland mogen komen. Doordat Pakistaanse autoriteiten sinds kort toestaan dat mensen zonder paspoort op het vliegtuig naar Nederland stappen, gaat de evacuatie nu sneller dan eerst.

In juli bleek nog dat tien voormalig medewerkers van de Europese politiemissie in Afghanistan niet naar Nederland mogen komen. Collega's van de oud-medewerkers mochten dat eerder wel.

Tussen 26 augustus 2021 en juli van dit jaar zijn 1.801 mensen uit Afghanistan naar Nederland overgebracht. Dat schreef minister Hoekstra vorige maand in een brief aan de Kamer.