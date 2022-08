Nederland heeft nog eens 184 mensen uit Afghanistan gehaald met een speciale chartervlucht. Het vliegtuig vertrok vanuit buurland Pakistan en kwam vrijdag aan op Eindhoven Airport.

Het is de vierde keer dat Nederland met hulp van Pakistan een vliegtuig regelde om mensen uit Afghanistan hierheen te halen. De mensen aan boord konden niet eerder weg uit Afghanistan, omdat ze geen geldige reisdocumenten hadden. Pakistan heeft een uitzondering voor hen gemaakt.

Sinds de Taliban vorig jaar de macht greep in Afghanistan heeft Nederland meerdere keren mensen hiernaartoe gehaald. Vorige maand kwamen er nog 181 mensen aan. In totaal zijn zo'n tweeduizend mensen vanuit Afghanistan naar Nederland gehaald, enkele honderden dankzij hulp van Pakistan. Het kabinet erkende in september fouten te hebben gemaakt rond de evacuatie van mensen naar Nederland.

Afghanistan verkeert sinds de Taliban aan de macht is in een economische crisis. Er heerst hongersnood en mensen hebben een tekort aan basisbenodigdheden zoals medische hulp. Hulporganisaties hebben moeite om hun werk te doen in het land.

