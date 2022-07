Tien voormalig medewerkers van de Europese politiemissie in Afghanistan hebben onlangs te horen gekregen dat ze niet meer in aanmerking komen voor evacuatie. En dat terwijl hun directe collega's wel naar Nederland zijn gebracht. "Nederland maakt geen al te beste beurt als het gaat om het vereffenen van een ereschuld", zegt Dirk van Vierssen, die jarenlang namens Nederland bij de missie actief was.

Gepensioneerd advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie Jan Gras en voormalig strategisch beleidsadviseur van de politieacademie Dirk van Vierssen luiden de noodklok. Hoe kan het dat de ene medewerker van de Europese politiemissie (EUPOL) in Afghanistan wel is overgebracht naar Nederland en de ander niet? Zowel Gras als Van Vierssen werkten namens Nederland bij EUPOL.

Ze doen nu een dringend beroep op het kabinet en de Tweede Kamer om medewerkers van de Europese politiemissie die nog in Afghanistan zijn alsnog naar Nederland over te brengen. Op hun pleidooien krijgen ze tot nu toe geen gehoor. "Deze mensen zijn maandenlang vergeten, en nu komen ze opeens niet meer in aanmerking, terwijl hun directe collega's allemaal in veiligheid zijn? Hier wordt met twee maten gemeten en dat kan niet", zegt Van Vierssen.

De twee Nederlanders zetten hun betoog kracht bij door te wijzen op een besluit van de Europese regeringsleiders in februari van dit jaar waar werd besloten dat lidstaten de evacuatie van alle personeelsleden van EUPOL "dienen te ondersteunen". Van Vierssen: "Premier Mark Rutte zat erbij toen deze afspraken werden gemaakt, dan moet je je daar ook aan houden."

'Ik ben afgewezen, hoe kan dat?'

Sinds de machtsovername van de Taliban in Afghanistan zijn tientallen Afghaanse EUPOL-medewerkers overgebracht naar Nederland met hun gezinnen, waaronder tolken, chauffeurs en schoonmakers. Naar schatting van voormalige tolk Massoud gaat het in totaal om zo'n vijfhonderd mensen die zijn opgevangen in asielzoekerscentra.

Maar er zijn ook nog ongeveer tien voormalig medewerkers van EUPOL die nog steeds in Kaboel verblijven. Onlangs hebben ze allen een afwijzing ontvangen per e-mail met dezelfde tekst, ingezien door NU.nl. Met zes van die oud-medewerkers heeft NU.nl contact. "Ik heb het afgelopen jaar de ene oud-collega na de andere zien vertrekken. Negen jaar lang heb ik de Europese Unie gediend, ik heb langer gewerkt bij EUPOL dan de meeste van mijn collega's, maar ik ben afgewezen, hoe kan dat?" zegt Soraya tegen NU.nl (de echte namen van de Afghanen die in dit stuk aan het woord komen zijn bekend bij de redactie).

Soraya was tussen 2008 en 2017 als schoonmaker werkzaam bij EUPOL. Sinds augustus vorig jaar zit ze ondergedoken en trekt ze met haar gezin van adres naar adres. "Omdat we voor een internationale organisatie hebben gewerkt, beschouwen de Taliban ons als 'ongelovigen'. Mijn man was een militair in het Afghaanse leger, dat maakt het moeilijker. We hebben een oproep gekregen om ons te melden, waaraan we geen gehoor hebben gegeven."

Soraya met haar zoon en een Nederlandse EUpol-medewerker in Kaboel. Soraya met haar zoon en een Nederlandse EUpol-medewerker in Kaboel. Foto: Privécollectie Soraya

Ook Abdul werkte lange tijd als schoonmaker voor de missie, van 2008 tot het einde in 2016. Hij stuurt een video-opname van een kamertje waar hij zich met zijn gezin schuilhoudt. Hij vertelt dat hij bij arrestatie zal worden vermoord. "Mijn collega's zitten in Nederland, waarom ik niet?" vraagt ook hij zich af. "Ik vraag de Nederlandse autoriteiten om mijn gezin zo snel mogelijk uit Afghanistan te halen." Navraag door NU.nl bij voormalige collega's van Soraya en Abdul bevestigen hun lezing dat hun situatie dezelfde is als de reeds naar Nederland overgebrachte EUPOL-medewerkers. "Jarenlang heb ik met Soraya en Abdul gewerkt", zegt Nilufer. "Onze situatie is hetzelfde."

Een derde achterblijver - we noemen hem Basir - stond op de lijst om geëvacueerd te worden, maar bleef omdat zijn zoon geen paspoort had en niet mee kon. De ingenieur die ook voor EUPOL werkte, heeft hij al veertig dagen niets meer gehoord van de Nederlandse autoriteiten. "We verkeren in gevaar, kunt u aan de Nederlandse autoriteiten doorgeven dat we hun hulp nodig hebben?"

Dat Soraya en dan andere EUPOL'ers zich zorgen maakt om hun veiligheid is niet verwonderlijk. Een van de tolken die tussen 2013 en 2016 voor de missie werkte, is gedood in Kaboel. Mannen in een auto, voorheen werkzaam voor de regering, hebben hem thuis doodgeschoten. De tolk stond wel op de evacuatielijst.

Na negen maanden krijgt Soraya een afwijzing

Tijdens de chaotische dagen van de val van Kaboel in augustus vorig jaar vroeg Soraya net als haar collega's om te worden geëvacueerd. Op haar mails kreeg ze aanvankelijk geen antwoord. Pas in februari krijgt ze te horen dat haar zaak in behandeling wordt genomen, waarna het weer stil wordt. Eind maart krijgt ze een mailtje waarin het 'tolkenteam' van het ministerie van Defensie. Daarin staan "welgemeende excuses" voor de trage afhandeling van hun verzoek en wordt beloofd dat "binnen enkele weken" een beslissing wordt genomen over hun zaak.

Op 17 juni volgt opnieuw een excuus: "We excuseren ons voor de trage afhandeling van uw zaak. We realiseren ons dat u al lange tijd op antwoord wacht." En op 29 juni, dus bijna negen maanden nadat Soraya voor de eerste keer contact zocht met de Nederlandse overheid, volgt een afwijzing "omdat u niet aan de criteria voldoet".

Na haar afwijzing komt Soraya via een oud-collega die al in Nederland is, in contact met voormalig EUPOL-medewerkers Jan Gras en Dirk van Vierssen. Zij sturen nog op de dag dat ze wordt afgewezen een mail aan Defensie: "Op dit moment ziet Soraya voormalig collega's naar Nederland vertrekken, maar zelf verkeert zij in grote onzekerheid. Wij willen graag weten wat de stand van zaken is betreffende haar evacuatie."

Nog diezelfde middag meldt het 'tolkenteam' dat ze "helaas geen informatie kunnen verstrekken over de voortgang van individuele zaken", maar dat de zaak "onze volledige aandacht heeft".

167 Terugkijken: Dit maakte de evacuaties vanaf het vliegveld van Kaboel zo moeilijk

'Een rijtje uitglijders'

Van Vierssen krijgt van Soraya de uitdrukkelijke toestemming om namens haar op te treden in Nederland. In een volgende mail aan Defensie noemt hij het "onmenselijk" om negen maanden de tijd te nemen een beslissing te nemen "over het lot van mensen in nood". Het "heeft nu lang genoeg geduurd", schrijft hij. "Mevrouw heeft jaren voor de missie in Afghanistan gewerkt en de kans dat dat bij de Taliban bekend is, is derhalve heel reëel. Helaas maakt Nederland geen al te beste beurt als het gaat om het vereffenen van een ereschuld aan Afghaanse ex-collega's, zoals uit recente publicaties naar voren komt. Zorgt u er nu voor dat wij de zaak van mevrouw niet publiekelijk moeten toevoegen aan het rijtje uitglijders."

Op de mail komt geen reactie meer. Aan NU.nl laat een woordvoerder van Defensie weten dat hij "niet in kan gaan op individuele gevallen".

Dit is hoe dit artikel tot stand kwam: NU.nl sprak met voormalig procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie Jan Gras en voormalig docent van de politieacademie Dirk van Vierssen, werkzaam namens Nederland voor de Europese politiemissie.

We hadden contact met een aantal voormalig medewerkers van de missie, die nog steeds in Afghanistan verblijven.

En konden e-mails inzien die naar deze medewerkers zijn verstuurd.

Ook spraken we met voormalig medewerkers die wel zijn overgebracht naar Nederland.

NU.nl is benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om een vragenlijst in te vullen van één minuut. Heel erg bedankt!