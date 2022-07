Een groep van 181 mensen uit Afghanistan is dinsdagavond met een door Nederland ingehuurde chartervlucht aangekomen in Eindhoven, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag aan NU.nl. De personen en gezinnen konden tot nu toe Afghanistan niet verlaten omdat niet iedereen beschikte over geldige reisdocumenten. Pakistan heeft meegewerkt aan het vertrek.

De Pakistaanse president Shehbaz Sharif keurde in juni nieuw visabeleid van het land goed. Daardoor konden Afghanen via Pakistan doorreizen, ook zonder paspoort.

De Pakistaanse autoriteiten maakten al eerder een dergelijke uitzondering. Hierdoor konden in januari en maart 2022 al 329 mensen via deze route naar Nederland worden overgebracht.

De meeste mensen uit de groep zijn in de afgelopen twee weken vanuit Afghanistan de grens met Pakistan overgestoken. Hier werden zij opgevangen door de Nederlandse ambassade in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Het ministerie kan nog niet zeggen hoeveel mensen dankzij de Pakistaanse medewerking in de toekomst zullen kunnen doorreizen naar Nederland. Wel belooft het departement zich in te zetten om zoveel mogelijk personen die in aanmerking komen over te brengen.

Nederland maakte fouten met evacuaties uit Afghanistan

De terreurgroep Taliban nam in augustus de macht over in Afghanistan. Sindsdien probeerden miljoenen mensen het land te ontvluchten. Het kabinet erkende in september fouten te hebben gemaakt rond de evacuatie van mensen naar Nederland.

Afghanistan verkeert sinds de Taliban aan de macht is in een economische crisis. Er heerst hongersnood en mensen hebben een tekort aan basisbenodigdheden zoals medische hulp. Hulporganisaties hebben moeite om hun werk te doen in het land.