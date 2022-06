Een groot deel van de mensen in Afghanistan die in aanmerking komen voor verblijf in Nederland kan binnenkort alsnog worden overgebracht. Het gaat daarbij onder meer om Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt. De Pakistaanse autoriteiten hebben de weg vrijgemaakt voor een groep mensen zonder paspoort om via Pakistan naar Nederland te reizen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Pakistaanse president Shahbaz Sharif heeft onlangs nieuw visabeleid van het land goedgekeurd. Dat betekent dat Afghanen via Pakistan kunnen doorreizen, ook zonder paspoort.

De overbrenging van Afghanen die wel op de evacuatielijsten stonden maar die zijn achtergebleven, is mogelijk geworden na "maandenlange diplomatieke inspanningen van onder andere Nederlandse diplomaten", laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten aan NU.nl.

Het is nog onbekend hoeveel mensen de komende tijd naar Nederland komen. "We doen onze uiterste best om alle mensen die op onze lijsten staan zo snel mogelijk over te brengen naar Nederland", aldus de woordvoerder.

Op de lijst van Afghanen die nog voor overbrenging naar Nederland in aanmerking komen, staan "op dit moment nog een kleine duizend mensen", liet minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) de Kamer eind mei weten. Daaronder zijn onder anderen tolken, hulpverleners, mensenrechtenactivisten en fixers van journalisten. Inmiddels zijn sinds de machtsovername door de Taliban eind augustus vorig jaar 1.675 Afghanen naar Nederland gekomen.

Wat de komst van de nieuwe groep Afghanen betekent voor de asielopvang in Nederland, is nog niet bekend. Nederland kampt met een groot tekort aan opvangplekken.