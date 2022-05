Vrouwelijke presentatoren van de grootste Afghaanse nieuwszenders zijn onder dwang van de Taliban zondag toch met gezichtsbedekkende kleding op televisie verschenen. Daarmee volgden ze alsnog het bevel van de jihadistische machtshebbers op, nadat ze het kledingvoorschrift zaterdag uit protest nog hadden genegeerd.

Het zogenoemde ministerie voor de Bevordering van Deugd en het Beletten van Zonde had Afghaanse tv-zenders ertoe opgeroepen het kledingvoorschrift vanaf zaterdag te handhaven. Voorheen hoefden vrouwelijke journalisten op televisie alleen een hoofddoek te dragen.

Uit protest zonden de zenders TOLOnews, Shamshad TV en 1TV zaterdag alle drie liveprogramma's uit waarbij de presentatrices niet bedekt waren. "We verzetten ons en waren tegen het dragen van gezichtsbedekking", zegt presentator Sonia Niazi bij TOLOnews tegen AFP. "Maar TOLOnews werd onder druk gezet en kreeg te horen dat elke vrouwelijke presentator die nog op het scherm verscheen zonder haar gezicht te bedekken een andere baan moest krijgen of gewoon weggestuurd moest worden", aldus Niazi.

Ook TOLOnews-directeur Khpolwak Sapai zegt dat het kanaal door de Taliban is gedwongen om het bevel op te volgen. "Ik werd gisteren gebeld en kreeg in strikte bewoordingen te horen dat we het moesten doen. We doen het dus niet uit vrije wil, maar onder dwang", aldus Sapai.

Een woordvoerder van het ministerie wees er zaterdag op dat de vrouwen het risico lopen om ontslagen te worden als ze het bevel niet opvolgen. Ook mannen lopen het risico hun baan kwijt te raken als hun vrouw of dochters zich verzetten tegen het kledingvoorschrift.

Steeds minder rechten voor vrouwen

Begin deze maand werden Afghaanse vrouwen in een decreet bevolen om in het openbaar een boerka te dragen, net als tijdens het eerste Taliban-regime tussen 1996 en 2001. In die periode mochten vrouwen in Afghanistan ook niet werken of naar school.

Na de machtsovername in augustus zei de extremistische islamitische organisatie dat ze van plan was vrouwenrechten in Afghanistan te respecteren. De afgelopen maanden werd echter onder meer een verbod op onderwijs voor meisjes afgekondigd.

Ook mogen Afghaanse vrouwen sinds november niet meer in tv-series meespelen en sinds maart alleen nog in een vliegtuig stappen als ze begeleid worden door een mannelijk familielid. Vooral op lokaal niveau worden allerlei beperkingen voor vrouwen ingevoerd.