De ongeveer 450 Afghaanse evacués die momenteel worden opgevangen in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne bij het Groningse Zoutkamp moeten daar per 1 mei weg zijn, meldt RTV Noord dinsdag. Defensie heeft de kazerne nodig voor militaire oefeningen, laat een woordvoerder weten.

Na de machtsovername van de terreurgroep de Taliban in Afghanistan in augustus vluchtten veel Afghanen naar het buitenland. De noodopvang in Zoutkamp was in korte tijd overvol.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente Het Hogeland, waar de kazerne staat, weten nog niet waar de Afghaanse vluchtelingen volgende maand terechtkunnen. Burgemeester Henk Jan Bolding zegt in gesprek te gaan met Defensie en COA over de zaak.

Volgens Defensie was het de bedoeling om de noodopvang in Zoutkamp een maand te gebruiken. Die periode zou een aantal keren zijn verlengd.