Taliban-strijders in de Afghaanse stad Herat hebben een man gearresteerd die verschillende keren om evacuatie naar Nederland heeft verzocht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weigerde eerder hem en zijn familieleden op evacuatielijsten te zetten. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de Afghaanse evacuaties.

Het gaat om de 32-jarige bewaker Ahmad (zijn echte naam is bekend bij de redactie). Hij werkte als bewaker en bodyguard bij projecten die vanuit Nederland waren opgezet door de Afghaans-Nederlandse Saleh Rozbeh uit Bergen op Zoom.

Op 31 januari werd Ahmad opgepakt bij een checkpoint in Herat. Hij zat sinds de machtsovername van de Taliban in augustus vorig jaar ondergedoken en was op weg naar zijn eveneens ondergedoken vrouw. Sindsdien is er geen contact meer met hem geweest. "We weten dat hij in handen van de Taliban is", zegt Rozbeh. "Onderhandelingen over zijn vrijlating hebben niets opgeleverd."

Ahmad is getrouwd met de dochter van Rozbehs zus. Bij de door Nederland gefinancierde projecten werkten verschillende familieleden van Rozbeh: zijn zus was directeur van een meisjesschool en zijn twee broers waren betrokken bij de exploitatie van saffraan- en boomkwekerijen.

Familie kwam niet in aanmerking voor evacuatie

Op 11 november vorig jaar kreeg de familie te horen dat ze niet in aanmerking kwam voor evacuatie naar Nederland. In augustus 2021 kwam er op grond van de motie van D66-Kamerlid Salima Belhaj een verruiming van de mogelijkheden om Afghanen naar Nederland te evacueren. Die werd vervolgens weer ingeperkt met de "speciale voorziening" die het kabinet in oktober vorig jaar invoerde. Alleen Afghanen die na 2018 bij door het ministerie gefinancierde ontwikkelingsprojecten betrokken waren, kwamen vanaf dat moment nog voor evacuatie in aanmerking.

Het fruitbomenproject van de stichting was gefinancierd door het ministerie en liep tot 1 januari 2017, maar was in 2018 nog wel operationeel. Volgens advocaat Frans-Willem Verbaas, die namens de familie een rechtszaak tegen de afwijzing van het evacuatieverzoek is gestart, zou dat voldoende moeten zijn om alsnog voor evacuatie in aanmerking te komen.

Daar komt bij dat toenmalig minister Ben Knapen van Buitenlandse Zaken vorig jaar oktober in de Kamer zei voor "schrijnende gevallen" een uitzondering te willen maken. Saleh Rozbeh roept daarom de Nederlandse overheid op alsnog zijn familie te evacueren. Rozbeh: "Wij hebben schouder aan schouder met Nederlanders gewerkt aan de opbouw van een modern, democratisch Afghanistan."

Nederlandse betrokkenheid bij projecten die door Rozbeh werden opgezet

Rozbeh, een voormalige veearts, vluchtte uit Afghanistan toen de Taliban in 1996 voor de eerste keer aan de macht kwamen. Inmiddels heeft hij een snackbar, een Afghaans specialiteitenrestaurant en een bed and breakfast in Bergen op Zoom. De afgelopen twintig jaar zette Rozbeh zich daarnaast in voor zijn geboortestreek, waarvoor hij de stichting Vrienden van Kushk opzette.

Zo zamelde de stichting met hulp van basisschool Merijntje in Nieuw-Vossemeer geld in voor de herbouw van een school die in 2002 door de Taliban was verwoest. De actie werd alom geprezen en kreeg van de provincie Brabant de Scholen voor Scholen-prijs en in 2005 ook de Nationale Onderwijsprijs.

Twee jaar later reikte toenmalig minister voor Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders een prijs ter waarde van 250.000 euro uit, die werd gefinancierd door het bedrijf Intergas. Hiermee realiseerde de stichting een waterproject.

In 2008 startte de stichting met 500.000 euro subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken de kwekerijen voor fruitbomen. En in augustus 2018 kwam er met hulp van de Nederlandse hulporganisatie Cordaid een medische post.

Spanningen tussen de familie van Rozbeh en de Taliban

De relatie tussen de familie van Rozbeh en de Taliban was al jaren gespannen. In 2009 vielen tientallen Taliban-strijders midden in de nacht het dorp aan en probeerden ze de scholen te verwoesten. Het kwam tot gevechten waarbij een oom van Rozbeh omkwam.

In juni vorig jaar namen de oprukkende Taliban twee van Rozbehs broers gevangen, waarover NU.nl in augustus 2021 publiceerde. In een video is te zien dat een van de broers geblinddoekt in een hoekje zit en wordt ondervraagd door een Taliban-strijder. Beide broers werden na een aantal dagen vrijgelaten.

De zus van Rozbeh werd in september vorig jaar opgepakt toen ze met een aantal andere vrouwen in Herat demonstreerde voor het opnemen van vrouwen in de regering. Zij kwam volgens Rozbeh na langdurige onderhandelingen weer vrij.

Van de projecten is weinig meer over. De waterputten werden opgeblazen door de Taliban. Dorpelingen werden gedwongen fruitbomen en saffraanbollen te kopen. De opbrengst ging volgens Rozbeh naar de Taliban. De scholen functioneren nog wel, maar net als in de rest van Afghanistan zijn meisjes er niet meer welkom na groep 8.

Abdul Kudus met zijn zoon. Hij is de gesneuvelde oom van de Nederlandse Afghaan Saleh Rozbeh. Abdul Kudus met zijn zoon. Hij is de gesneuvelde oom van de Nederlandse Afghaan Saleh Rozbeh. Foto: Saleh Rozbeh

Ministerie zegt niets voor de familie te kunnen doen



Na de gevechten in juni wendde Rozbeh zich voor het eerst tot het ministerie van Buitenlandse Zaken met het verzoek om hulp. Op 28 juni antwoordde een ambtenaar dat hij zich "goed kan voorstellen" dat de familie zich zorgen maakt en dat de situatie daar hem "persoonlijk aan het hart gaat". Maar hij kon weinig doen en adviseerde de familie zich te melden bij de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

Vlak voor de machtsovername benaderde Rozbeh het ministerie opnieuw, maar hij kreeg geen reactie en besloot naar de media te stappen. "Een visum voor mijn familie, meer vraag ik niet. Geen geld, geen onderdak, geen eten. Dat regel ik zelf", zegt hij tegen BN DeStem.

Op 21 november 2021 schreef dominee Ruud Jellema, voorzitter van de stichting Vrienden van Kushk, aan Knapen dat projectmedewerkers "doelwitten" van het Taliban-regime waren. "Zij stonden immers in contact met onze westerse organisatie. Wekelijks wisselen zij van onderduikadres. Zij zijn hun leven niet veilig", aldus Jellema.

Maar het haalde opnieuw niets uit. "We hebben alle begrip voor de moeilijke situatie waarin uw werknemers zich bevinden", aldus een ambtenaar. "Het spijt ons dat onze mogelijkheden tot ondersteuning helaas beperkt zijn."

Advocaat Verbaas heeft namens de familie rechtszaken aangespannen om alsnog evacuaties af te dwingen. De voorwaarden voor evacuatie die het ministerie van Buitenlandse Zaken in oktober vorig jaar heeft afgekondigd, noemt hij "een ambtenarentruc". Die is volgens hem bedoeld "om zoveel mogelijk mensen buiten te houden". Verbaas spreekt van "een slag in het gezicht" van Afghaanse Nederlanders als Rozbeh die loyaal hebben meegewerkt aan de wederopbouw van Afghanistan en die nu te horen krijgen dat hun familieleden aan hun lot worden overgelaten. "Dit kan echt niet", zegt Verbaas. "Ik hoop dat nieuwe minister Hoekstra (Wopke Hoekstra, red.) hier nog een keer naar wil kijken."

Woensdag werd duidelijk dat nog zeker 1.191 mensen in Afghanistan wachten om overgebracht te worden naar Nederland. Het debat in de Kamer is vandaag om 14.30 uur.