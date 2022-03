De Afghaanse middelbare scholen voor meisjes zijn woensdag een paar uur na de heropening alweer gesloten door het ministerie van Onderwijs, hebben de Taliban bevestigd aan persbureau AFP. Een reden maakte de terreurgroep niet bekend.

AFP was met een filmploeg ter plaatse op een middelbare school voor meisjes toen het verbod op meisjesonderwijs inging. Enkele uren eerder kregen de meisjes voor het eerst sinds de Taliban in augustus de macht in Afghanistan grepen weer les.

Volgens kinderrechtenorganisatie Save the Children hebben de Taliban hun belofte gebroken. "Alle meisjes hebben recht op onderwijs", reageert directeur Pim Kraan. "De autoriteiten hebben de afgelopen weken herhaaldelijk verklaard dat ze de toegang van meisjes tot onderwijs in Afghanistan zullen herstellen. Vandaag zijn we geschokt dat de autoriteiten hun belofte niet zijn nagekomen."

De rechten van vrouwen en meisjes in Afghanistan staan sinds de machtsovername door de terreurgroep onder druk. Vrouwelijke ambtenaren mogen alleen wc's schoonmaken.

De Taliban vervingen in september het voormalige ministerie voor Vrouwenzaken in de Afghaanse hoofdstad Kaboel door een ministerie dat moet zorgen voor "verspreiding van deugd en voorkomen van zonde".

VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet wees begin maart op de inperking van de rechten van meisjes en vrouwen in Afghanistan. Dat meisjes nu weer thuis moeten blijven, is volgens Bachelet "zeer schadelijk" voor Afghanistan. "Ik roep de autoriteiten op het recht van alle meisjes op onderwijs te respecteren en scholen te openen voor alle leerlingen, zonder discriminatie of verdere vertraging."