Sinds de machtsovername van de Taliban in Afghanistan eind augustus zijn bijna vierhonderd burgers om het leven gekomen, meldt VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet maandag. Een groot deel van de slachtoffers kwam om het leven bij aanvallen van de Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP).

Ook maakt Bachelet melding van zeker vijftig mensen die werden gedood omdat ze mogelijk een link hadden met de ISKP, een aan de Islamitische Staat gelieerde groep. Een aantal van hen zou zijn onthoofd en publiek tentoongesteld.

De ISKP is een aartsvijand van de Taliban. De groep ontstond waarschijnlijk zes jaar geleden in het oosten van Afghanistan als aftakking van Islamitische Staat in Syrië en Irak. Er zijn een stuk minder mensen bij aangesloten dan bij de Taliban, maar de ISKP is wel fanatieker. De Verenigde Naties schatten dat de groep uit zo'n tweeduizend fundamentalisten bestaat.

Voordat de Taliban aan de macht kwamen, vocht de ISKP al tegen de Afghaanse regering. De groep pleegt geregeld bloedige aanslagen. Ze claimden ook verantwoordelijkheid voor de aanslag op burgers op het vliegveld in Kaboel vorig jaar, toen de evacuatie van vluchtelingen in volle gang was. Hierbij werden zeker 183 mensen gedood.

Bachelet ging in haar speech ook in op de rechten van meisjes en vrouwen in Afghanistan. Die zijn volgens haar zeer ingeperkt sinds de Taliban eind augustus aan de macht kwamen. Na de nieuwe machtsovername zeiden de Taliban nog dat de vrouwenrechten in stand zouden worden gehouden, maar onder bepaalde voorwaarden die binnen de islam passen.